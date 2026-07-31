Mercado de Pases de invierno: quién se reforzó mejor y cuánto gastó el Fútbol Argentino en jugadores

Este viernes 31 de julio a las 14.00hs cerrará la inscripción libre de futbolistas para disputar el Torneo Clausura 2026, torneo que ya completó sus primeras dos fechas. El Mercado de Pases de Invierno inició formalmente el pasado 26 de mayo, pero su desarrollo estuvo marcado por la disputa de la Copa Mundial 2026.

Mercado de Pases de Invierno

El atípico y apretado calendario, con buena parte de las temporadas iniciando durante la segunda mitad de junio, reservaron los movimientos para las últimas semanas de la ventana de incorporaciones. Esto hizo que AFA tome, una vez más, la decisión de prorrogar el plazo para refuerzos, posponiendo el cierre del 24 al 31 de julio.

Mercado insólito: quiénes tienen un mes más para incorporar

Pero las desprolijidades no se detienen. Argentina retomó la competencia de Primera División en plena pretemporada europea, con su mercado, y otros tantos, iniciando. Por eso mismo y a partir del 1 de agosto, la AFA entregará un cupo de incorporación por cada venta o préstamo al exterior que realicen los distintos equipos de la Liga Profesional hasta el 2 de septiembre, siempre y cuando el futbolista haya firmado planilla en el 25% de los partidos de la temporada.

El reglamento contempla incorporaciones hasta la Fecha 7 (de 16) del Clausura 2026

Y la cosa no queda ahí, ya que este cupo será “transferible” dentro de la Liga Profesional. Si el club que vende o cede al exterior se refuerza con un jugador de otro equipo del Fútbol Argentino, dicha institución podrá salir al mercado.

Cuánto dinero gastó el Fútbol Argentino en el Mercado de Pases de Invierno

River fue el equipo que más dinero gastó en el Mercado de Pases de Invierno, oficializando compras al 30/07 por 30.640.000 dólares entre los pases de Ángel Correa (USD 15.000.000), Mauro Arambarri (USD 6.800.000), Tobías Andrada (USD 6.000.000), Rafael Santos Borré (USD 2.500.000) y Giovanni González (USD 340.000).

Borré, Beltrán y González

Boca lo siguió gastando 14 millones de dólares entre Sebastián Villa (USD 6.500.000 a Independiente Rivadavia), Álvaro Montero (USD 4.000.000 a Vélez) y Leandro Lozano (USD 3.500.000 a Argentinos Juniors).

Leandro Lozano

Talleres de Córdoba superó los cuatro millones de dólares invertidos con las compras de Federico Fattori a Argentinos Juniors (USD 2.500.000), Ezequiel Unsain a Necaxa de México (USD 1.000.000) y Valentín Faascendini a Unión de Santa Fe (USD 750.000). La T también le compró a Argentinos a Román Daniel Riquelme, con un monto no informado.

Entre otros clubes que realizaron compras millonarias aparece Independiente, que hizo uso de la opción de compra de Matías Abaldo en USD 3.100.000 y Racing Club, comprador de Ulises Ortegoza en USD 1.500.000 a Talleres.

Ulises Ortegoza

Rosario Central compró un porcentaje del pase de Braian Aguirre a Inter de Porto Alegre en USD 1.600.000 mientras que Vélez Sarsfield ejecutó la opción de compra de Álvaro Montero por USD 1.350.000 a Millonarios FC previa transferencia a Boca Juniors.

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Si tenemos en cuenta solamente montos oficializados al 30-07, el Fútbol Argentino gastó cerca de 55 millones de dólares en refuerzos.

Más equipos que compraron futbolistas en el invierno

La lista de equipos compradores se amplía si tomamos a aquellos equipos que anunciaron compra total o parcial de fichas de futbolistas, pero no informaron oficialmente el monto pagado.

Tomás Baladoni

Argentinos Juniors compró el 100% de Kevin Gutiérrez e Instituto ejecutó la opción de compra por John Córdoba. Rosario Central compró el 80% de Tomás Baladoni, Huracán el 50% de Facundo Waller y Lanús el 75% de Thiago Mejías, quien llega de Quilmes y arrancará en reserva.

Ventas millonarias del Fútbol Argentino en el Mercado de Invierno

Estudiantes de La Plata lidera las ventas con la transferencia de Mikel Amondarain al Bologna de Italia, quien pagará 10 millones de euros por el futbolista. Cerca quedó Racing Club, que le vendió a Gabriel Rojas al Cruzeiro en 6 millones de dólares.

Mikel Amondarain

Argentinos Juniors también reportó ventas por seis millones de dólares entre Leandro Lozano a Boca y Federico Fattori a Talleres, sumando el monto sin informar por Román Riquelme.

Unión de Santa Fe vendió a Mateo del Blanco al Racing de Estrasburgo de Francia por USD 2.850.000 y a Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania por USD 1.800.000. Instituto transfirió al arquero Manuel Roffo a Cerro Porteño por USD 1.100.000.

Curiosidades del Mercado de Pases

Aldosivi es el equipo con más refuerzos del Mercado de Invierno (11).

Belgrano tomó la decisión de no incorporar con consenso entre dirigencia y cuerpo técnico.

Nicolás Gaitán

Tiago Caballero, delantero paraguayo, llegó como refuerzo de Banfield pero se marchó del club tras realizar dos semanas de pretemporada, argumentando los problemas económicos del club.

Nicolás Gaitán firmó en Aldosivi un año y medio después de anunciar su retiro.

River hizo el mayor gasto para un futbolista en el Mercado de Pases, con Ángel Correa (15 millones de dólares), y Estudiantes de La Plata la mayor venta de un jugador, Mikel Amondarain (10 millones de euros).

Ángel Correa

La mayoría de los clubes sostuvieron el entrenador con el que finalizaron el primer semestre. Solo cambiaron 8 de 30, pero entre ellos aparecen tres de los grandes: Boca (Arruabarrena), Racing (Vojvoda) y San Lorenzo (Gorosito) modificaron, al igual que Barracas Central (Ayude), Central Córdoba (Domínguez), Defensa y Justicia (Vaccari), Estudiantes de Río Cuarto (Forestello) y Talleres (Jorge Sampaoli).

¿Qué equipo se reforzó mejor en el Mercado de Pases de Invierno?

La respuesta llegará con el correr de los partidos, y la conformación de los equipos en cancha. El calendario del Fútbol Argentino atenta de lleno contra la posibilidad de trabajar con planteles completos, y todo va resolviéndose sobre la marcha.

En el primer impacto, el Mercado de Pases de River muestra jerarquía individual y fichajes millonarios. La vuelta de Ángel Correa y Nicolás Otamendi al Fútbol Argentino destacan, pero el equipo vive un presente complicado.

River y Boca al frente de un mercado que será evaluado durante la competencia

Boca contrató a tres jugadores de gran rendimiento en otros equipos de la Liga Profesional, pero su camino también está atravesado por la urgencia. San Lorenzo gestionó un interesante Mercado de Pases pese a su situación institucional, abriendo la puerta a la ilusión bajo el ala de Gorosito.

Racing e Independiente incorporaron apostando a mejorar su base previa. Los cinco grandes tienen motivos para considerar un buen mercado de incorporaciones, pero el futuro dirá.

¿Cómo incorporan los clubes del Fútbol Argentino?

Entre los movimientos del Mercado de Pases, la contratación de futbolistas libres encabeza el modo de reforzarse. La Liga Profesional se reforzó con más de 30 futbolistas libres, poco más que aquellos que llegan con préstamo sin cargo o cargo mínimo.

Futbolistas libres, el principal flujo de refuerzos en Liga Profesional

Los 87 refuerzos confirmados en el Mercado de Pases de Invierno del Fútbol Argentino

Aldosivi Matías Godoy, Elías López, Joaquín Pombo, Lucas Acosta, Leonardo Sigali, Lucas Castro, Bautista Dadín, Nicolás Linares, Andrés Chávez, Nicolás Gaitán, Andrés Vombergar.

Argentinos Juniors Kevin Gutiérrez.

Atlético Tucumán Julián Fernández, Alexis Canelo.

Banfield Manuel Arteaga, Lautaro Cano.

Barracas Central Juan Ignacio Barbieri, Elías Pereyra.

Belgrano Sin altas confirmadas.

El campeón, sin refuerzos

Boca Juniors Leandro Lozano, Sebastián Villa, Álvaro Montero.

Central Córdoba Felipe Aguilar, Leonardo Sequeira, Darío Cáceres.

Defensa y Justicia Fernando Román, Leandro Fernández, Domingo Blanco, Matías Borgogno.

Domingo Blanco

Deportivo Riestra Agustín Graneros, Carlos Quintana, Tomás González, Marino Arzamendia, Ignacio Gariglio, Thiago Lauro, Ángel Almada.

Estudiantes de La Plata Sin altas confirmadas.

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Estudiantes de Río Cuarto Juan Garro, Lucas Bruera, Yeison Moreno, Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Gonzalo González, Ibrahim Hesar, Lucas Baños.

Gimnasia de Mendoza Germán Guiffrey.

Lucas Janson, de Boca a Gimnasia

Gimnasia y Esgrima La Plata Harlen Castillo, Lucas Janson.

Huracán Sin altas confirmadas, Ignacio Pussetto aguarda para confirmar su regreso al club.

Independiente Maximiliano Meza, Santiago Mele.

Maxi Meza

Independiente Rivadavia Aguarda la presentación oficial de Maxi Salas

Instituto Marcos Ledesma, Wilder Viera.

Lanús Allan Steven Wlk Duré.

Newell's Old Boys Franco Escobar, Lautaro Gianetti, Alan Soñora.

Platense Nicolás "Diente" López.

Racing Club Ulises Ortegoza, Alfonso Espino, Matías Kranevitter, Lautaro Díaz.

Matías Kranevitter

River Plate Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa. (River aguarda por la contratación de Tobías Andrada).

Rosario Central Sebastián Zaracho, Axel Werner, Tomás Badaloni, Franco Cervi, Braian Aguirre.

San Lorenzo de Almagro Juan Pablo Álvarez, Gustavo Del Prete, Emiliano Amor. (San Lorenzo aguarda por la contratación de Martín Río).

Gustavo del Prete

Sarmiento de Junín Elián Giménez, Iván Arboleda, Julián Mavilla, Jonathan Herrera.

Talleres de Córdoba Ezequiel Unsain, Román Daniel Riquelme, Federico Fattori, Valentín Fascendini.

Federico Fattori

Tigre Gonzalo Requena, Lautaro Morales.

Unión de Santa Fe Ignacio Malcorra, Eric "Perla" Ramírez, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira.

Vélez Sarsfield Sin altas confirmadas.

NZ