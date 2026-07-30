Durante la cobertura y el desarrollo del Mundial 2026 que finalizó hace poco, se recrudeció una misma crítica en plataformas digitales y en determinados sectores de la prensa extranjera hacia la Selección Argentina: se la tildó de "racista" bajo el argumento simplista de que su plantel no cuenta con jugadores negros. El planteo no es nuevo, en 2022, The Washington Post publicó un artículo hecho por la historiadora Erika Denise Edwards bajo el título "¿Por qué Argentina no tiene más jugadores negros en el Mundial?".

Los casos de racismo que conmocionaron al fútbol: de los insultos en las tribunas a las condenas judiciales

Esta mirada, impulsada muchas veces desde una perspectiva eurocéntrica o norteamericana que ignora las particularidades históricas de América Latina, choca de frente con la realidad demográfica del país. Más aún, la historia del combinado nacional —tanto en sus divisiones juveniles como en la mayor— desmarca por completo este prejuicio al repasar los nombres de futbolistas afrodescendientes que vistieron con orgullo la camiseta celeste y blanca.

El articulo de The Washington Post publicado en el Mundial de Qatar 2022

El reduccionismo global: cuando se juzga a Sudamérica con parámetros ajenos

Las acusaciones recurrentes en plataformas digitales y artículos de opinión del exterior parten de un error profundo: pretender medir la diversidad étnica de un país sudamericano con la vara demográfica de Estados Unidos o de las potencias de Europa occidental.

Esta narrativa, que suele tildar a la Argentina de "exclusivamente blanca" u ocultar su diversidad, desconoce los complejos procesos migratorios y de conformación social de la nación. Mientras que en el Norte Global el debate racial se estructuró históricamente bajo lógicas de segregación o de colonización directa con grandes contingentes esclavizados provenientes de África subsahariana hasta bien entrada la modernidad, en el Cono Sur la matriz poblacional se configuró a través de un profundo mestizaje, poblaciones originarias e importantes corrientes migratorias europeas y regionales de los siglos XIX y XX, además de una presencia afrodescendiente preexistente que la historiografía tradicional tendió a invisibilizar.

El articulo de The Guardian publicado en el Mundial l 2026

Reducir la identidad cultural o deportiva de un país a la presencia o ausencia de un fenotipo determinado no es más que un prejuicio que ignora la pluralidad real de la sociedad argentina.

Sangre nueva en la Sub-17: el debut de Stephen "Kiki" Ramos

Lejos de responder a patrones restrictivos, el fútbol formativo argentino es un fiel reflejo de los cambios sociales y migratorios contemporáneos. Un claro ejemplo de esto se dio recientemente, cuando Stephen "Kiki" Ramos tuvo su esperado debut en la Selección Argentina Sub-17 dirigida por Diego Placente, en un amistoso preparatorio frente a Ecuador.

"Kiki" Ramos, jugador de Vélez y la Selección Argentina Sub-17

Ramos, delantero de las inferiores de Vélez Sarsfield, nació en Puerto Príncipe (Haití) el 3 de abril de 2009 y sobrevivió siendo un bebé al devastador terremoto que azotó a su país natal en 2010. Fue adoptado por una familia argentina que ya había iniciado los trámites previos a la catástrofe y creció en Buenos Aires. Su llegada a las juveniles de la Albiceleste no solo marca un hito por su historia de superación y su talento como extremo veloz, sino que dinamita por completo el relato simplista que intenta instalar el exterior sobre las puertas cerradas del combinado nacional.

Quién es Stephen "Kiki" Ramos: el futbolista haitiano y afrodescendiente que llega a la Selección Argentina para romper prejuicios

Antecedentes históricos: los afrodescendientes que dejaron su huella en la Selección Argentina

El caso de "Kiki" Ramos en las inferiores no es una excepción aislada, sino parte de una línea de continuidad histórica. A lo largo de las décadas, diversos futbolistas con ascendencia afrodescendiente integraron y brillaron en la Selección Argentina mayor, demostrando que el mérito deportivo y la capacidad futbolística son los únicos motores de la convocatoria:

Alejandro de los Santos: Considerado el pionero absoluto. Nacido en Paraná (Entre Ríos), este delantero de ascendencia afro integrada fue parte fundamental del plantel de la Selección Argentina que se consagró campeón del Campeonato Sudamericano de 1925 (actual Copa América), rompiendo cualquier mito sobre los orígenes multiculturales del combinado nacional en las primeras décadas del profesionalismo.

Alejandro de los Santos

José Ramos Delgado: Un marcador central de clase internacional, caudillo indiscutido de River Plate, Santos de Brasil y capitán de la Selección Argentina durante la década del '60. Hijo de padre caboverdiano, su jerarquía en la defensa albiceleste es recordada como una de las más grandes de la historia del fútbol sudamericano.

José Ramos Delgado

Héctor "Chocolate" Baley: El histórico y recordado arquero, integrante de los planteles campeones del mundo de la Selección Argentina (formó parte del equipo que levantó la Copa en 1978 y también estuvo en 1982). Con raíces afrodescendientes directas —su abuelo paterno llegó procedente de Senegal—, "Chocolate" es una de las grandes leyendas del arco nacional y de clubes como Independiente, Talleres de Córdoba y Colón de Santa Fe.

Héctor "Chocolate" Baley

El fútbol como espejo de una identidad compleja

Las críticas infundadas sobre supuestas políticas de exclusión racial en el fútbol argentino se derrumban al poner la lupa sobre los hechos históricos y cotidianos. Desde los pioneros de principios del siglo XX hasta las jóvenes promesas multiculturales que hoy se forman en los predios de la AFA, la Selección Argentina refleja una historia rica, dinámica y en constante evolución. Lejos de los estereotipos que se fabrican en las redes sociales desde miles de kilómetros de distancia, la camiseta celeste y blanca siempre estuvo abierta para todos aquellos que demostraron la jerarquía necesaria para defenderla.