Selección Argentina Sub-17: triunfo ante Ecuador con sello de Vélez y el debut de "Kiki" Ramos

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo de la categoría comenzó con buenas sensaciones para la Selección Argentina Sub-17. En un ensayo disputado a puertas cerradas en el estadio de Lanús, el equipo conducido por Diego Placente superó por 2 a 1 a su par de Ecuador en el primer amistoso de una serie de dos partidos pactados para esta semana.

El encuentro dejó varias apostillas interesantes de cara al certamen ecuménico, destacándose el protagonismo absoluto de los juveniles de Vélez Sarsfield, tanto en la red como en la emoción de sumar caras nuevas al combinado nacional.

¿Quién es Stephen "Kiki" Ramos?: el delantero nacido en Haití que fue convocado a la Selección Argentina Sub 17

La huella velezana en el marcador y la emoción por "Kiki" Ramos

El poderío ofensivo de la jornada tuvo una marcada denominación de origen: Liniers. Los goles que le dieron la victoria al conjunto nacional fueron convertidos por Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, dos de las jóvenes promesas del Fortín que se afianzan dentro de la estructura táctica del cuerpo técnico.

Para este primer compromiso de fogueo, el entrenador nacional apostó por una alineación inicial conformada por: Valentín Reigia (Argentinos Juniors); Thiago Pérez (Huracán), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizabal (Banfield), Alex Cardozo (Lanús); Galo Escobar (River), Benjamín Vallejo (Vélez), Marcos Ortiz (Belgrano), Juan Cruz Policella (Vélez); Facundo Salinas (Vélez) y Tobías Goytía (River).

Selección Argentina Sub 17

Sin embargo, uno de los momentos más significativos de la tarde se vivió desde el banco de suplentes con el ingreso de Stephen "Kiki" Ramos. El delantero, nacido en Haití y con presente en la institución velezana, tuvo su bautismo oficial vistiendo la camiseta albiceleste, cumpliendo el anhelado sueño de debutar internacionalmente con el seleccionado. Por su parte, Mateo Villanueva descontó para el elenco ecuatoriano.

Kiki Ramos en el entrenamiento de la Selección Argentina Sub-17

La preparación continuará este jueves con el segundo y último amistoso informal frente a "La Tri". En esta oportunidad, el escenario elegido será la cancha de Atlanta, repitiendo la modalidad a puertas cerradas, sin presencia de público ni de medios de comunicación, para afinar los últimos detalles tácticos.

Camino a Qatar 2026: el horizonte mundialista de la Selección Argentina

La categoría Sub-17 se alista para disputar la Copa del Mundo que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre en Qatar. El torneo mantendrá el formato expandido de 48 equipos, replicando la estructura adoptada recientemente por el certamen de mayores.

En el sorteo de la fase de grupos, el combinado nacional quedó emparejado en el Grupo C, donde deberá medirse ante los representativos de Dinamarca, Mozambique y Australia en busca de dar el primer paso hacia la gloria juvenil.

BP