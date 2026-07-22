Por qué la Selección Argentina no puede darse el lujo de perder a Lionel Scaloni

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina y la posibilidad de un fin de ciclo se presenta, lisa y llanamente, como inaceptable. No se trata de gratitud, tampoco de miedo al cambio, se trata de reconocer una forma de gestionar que reescribió los libros del equipo nacional.

Lionel Scaloni

El palpable éxito del Ciclo Scaloni, con cuatro títulos tras 28 años de sequía, está cimentado en algo más profundo, e incluso más valioso: una selección con rostro, corazón y continuidad. El entrenador se quebró al hablar sobre su futuro en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante España y después, en zona mixta, habló de que “seguramente corte”.

La llegada a Argentina mostró a Lionel Scaloni recuperando su aplomo y declarando que “hasta diciembre estamos acá”, en alusión al cumplimiento de su contrato que vence el próximo diciembre. Ya en Pujato, a Scaloni lo volvió a atravesar la emoción de su gente, que lo recibió al grito de “Leo no se va”.

Lionel Scaloni se dio un baño de pueblo en Pujato y lloró mientras los vecinos coreaban "Leo no se va"

De inexperto a indispensable: la consolidación de un DT histórico

La llegada de Lionel Scaloni a la conducción de la Selección Argentina fue, a grandes rasgos, una casualidad. Parte del equipo técnico de Jorge Sampaoli, el de Pujato fue analista de rivales en Rusia 2018 y luego se terminó incorporando a la estructura de juveniles.

El puesto vacante que dejó el propio Sampaoli le abrió la puerta a un interinato muy cuestionado en su momento, pero respaldado por la palabra autorizada de César Luis Menotti, quien no solo fue un entusiasta defensor del cuerpo técnico de jugadores encabezado por Scaloni, sino que también sirvió de “escudo” para Claudio Fabián Tapia, tomando sus primeras decisiones como presidente de AFA.

Lionel Scaloni

La consolidación del interinato puso la pelota en manos del entrenador, quien al ser confirmado como seleccionador de Argentina consiguió, en definitiva, su primer trabajo como DT. Y las decisiones fueron solamente atinadas, realizando de manera orgánica la cirugía mayor que el equipo pedía a gritos, la célebre renovación.

Los nombres que aparecieron fueron sumamente lógicos, entre los que podemos nombrara Cuti Romero, entonces figura de Atalanta, Alexis Mac Allister, de Brighton, y Dibu Martínez, ese arquero con pasado en juveniles de selección que peleaba por su consolidación en Inglaterra. El ojo preciso y sensato de Scaloni fue moldeando una reconfiguración que ya conocemos de memoria, con estadísticas imbatibles y título tras título, con la Copa Mundial 2022 como clímax.

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Y entre tantos hitos, la primera victoria ante Brasil por Eliminatorias en suelo brasileño. Ese día, en noviembre de 2023, Scaloni se retiró del estadio asegurando tener "muchas cosas que pensar”. Dudas sobre su continuidad, que se terminaron silenciando con la renovación.

Por qué la continuidad de Scaloni es indispensable para la Selección Argentina

Scaloni llenó de sensatez un lugar en donde carecía, y que no se había podido encontrar con regularidad deseada en ciclos anteriores. Lógicamente que el éxito fue un combustible total para la serenidad, sin embargo el mensaje del DT fue siempre el mismo: disfrutemos lo que logramos, porque no sabemos cuánto va a durar.

Ese sentido común se revalidó en cada decisión, en cada armado de equipo, incluso ante decisiones que podían no compartirse, pero que terminaron dando frutos y explicándose en el resultado final. Scaloni hizo de su discurso mesurado una marca registrada, y traspasó la pantalla para un público que en las últimas horas lo asoció, en distintos focos de festejo, con la palabra “valores”.

Scaloni es el segundo entrenador con +100 partidos en la historia de la Selección Argentina

AFA debe cuidar la gestión del grupo que Scaloni supo construir. Durante el Mundial 2026, el DT dijo que los compañeros veían a Lionel Messi “como un Dios y como un pibe de barrio”, lo que sintetiza a la perfección el rol que el capitán ocupó durante el Ciclo Scaloni.

Gestionar la inexorable salida de Messi será una tarea que requerirá máxima capacidad, y Scaloni parece estar hecho a la medida de ese desafío. Por eso el DT es imprescindible, y por eso mismo no debe descartarse la posibilidad de ofrecerle otro rol en la estructura AFA.

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Es cierto que todo este análisis omite un factor determinante, la voluntad de Scaloni. El deseo de continuidad, pero también la aspiración profesional que pueda tener el entrenador, cuya trayectoria en la selección le abrirá todo tipo de propuestas.

Lionel Scaloni

No solo depende de AFA, claro está, pero en su estructura puede aparecer alguna alternativa. Scaloni puede llevar su impecable gestión a otra área dentro de las selecciones nacionales, ese puesto que supo tener José Néstor Pekerman y también César Luis Menotti.

¿Y si no es Scaloni, quién? Aquí una clave que no vale la pena desandar en esta oportunidad. Otro sello marcado de su ciclo al frente de Argentina fue el rol del cuerpo técnico conformado por los ayudantes Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel.

Walter Samuel

Cualquiera de ellos podría tomar el manto de Scaloni asegurando cierta continuidad. Walter Samuel fue mencionado, en más de una oportunidad, como opción para encabezar su propio equipo de trabajo en el Fútbol de Italia, algo que también sonó desde Norteamérica en los últimos días.

Por ahora la pelota sigue, como hace ocho años, en manos de Lionel Scaloni.