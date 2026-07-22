River Plate tenía acordada la llegada de Ángel Correa como nuevo refuerzo, sin embargo un cambio de postura de Tigres de México, club dueño de su pase, complicaron las negociaciones en las últimas horas del martes.

Ángel Correa

El delantero argentino de 31 años, Campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022, se preparaba para viajar a Buenos Aires, e incluso se especulaba con que fuera parte de la convocatoria para el partido que River Plate jugará el próximo sábado ante Barracas Central por el comienzo del Clausura 2026.

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Del acuerdo al cambio de condiciones: ¿Llega Ángel Correa a River?

River Plate y Tigres acordaron la transferencia de Ángel Correa por una cifra cercana a los 15 millones de dólares por el 100% del pase, un monto superior al que el conjunto mexicano le pagó a Atlético de Madrid en julio de 2025.

Ángel Correa

Correa se preparaba para viajar a Buenos Aires cuando desde México plantearon un cambio en las condiciones, pidiendo más dinero. River se planta en la oferta que se creía cerrada, y las próximas horas serán claves para definir el futuro del delantero.

Quién es Ángel Correa, posible refuerzo de River Plate

Nacido hace 31 años en Rosario, Santa Fe, Ángel Martín Correa se unió a las divisiones inferiores de San Lorenzo con 12 años. Delantero picante, Correa tuvo una explosiva aparición en el primer equipo del Ciclón, formando parte de la conquista de la Copa Libertadores 2014 y un título de Primera División en 2013.

Ángel Correa

En mayo de 2014 fue vendido al Atlético de Madrid en siete millones de euros, dando inicio a una trayectoria de una década en el fútbol español. Ángel Correa disputó 468 partidos bajo el ala de Diego Pablo Simeone en el Aleti, marcando 88 goles y ganando La Liga en 2021, la Europa League 2018 y su respectiva Supercopa de Europa.

En julio de 2025 fue transferido al Tigres de México en diez millones de euros. Correa lleva 23 goles en 54 partidos con el club de Nuevo León. Con la Selección Argentina, Correa disputó 28 partidos a nivel absoluto, y convirtió 3 goles. Fue parte de los planteles campeones de la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2021.

NZ