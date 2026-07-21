Selección Argentina: ¿Qué jugadores cumplieron un ciclo y quiénes se afianzan rumbo al Mundial 2030?

Toda gesta gloriosa tiene un punto de inflexión. Tras el ciclo más exitoso de la historia moderna de la Selección Argentina —marcado por la conquista de la Copa América, la Finalissima, el hito de Qatar 2022 y el exigente proceso ratificado en el Mundial 2026—, el combinado nacional se encuentra ante el desafío ineludible de la renovación.

El fútbol no espera y, aunque hoy lo veamos muy lejano, pronto el calendario comenzará a avanzar de manera implacable hacia la Copa del Mundo de 2030. Sostener la competitividad en la elite exige tomar decisiones complejas: agradecer a aquellos estandartes que lo dieron todo y acelerar la transición hacia una nueva generación que ya pide pista.

Sin Messi, la Selección Argentina regresó al país tras la final del Mundial 2026: así fue la bienvenida al plantel

En este Mundial que acaba de finalizar, la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni, con la base de futbolistas que alcanzaron la gloria en Qatar 2022, completó una gran actuación alcanzando la gran final donde cayó ajustadamente en tiempo suplementario ante España, tras un camino durísimo que incluyó cruces memorables ante potencias como Inglaterra y duelos de alto voltaje en fases eliminatorias.

Este rendimiento colectivo e individual en territorio norteamericano es el termómetro exacto para entender las decisiones de cara al futuro. Aunque no lo pudo coronar con la obtención de la Copa, la "Scaloneta" cumplió su cometido competitivo dando pelea hasta lo último, pero lógicamente la planificación rumbo a 2030 exige una renovación.

La Selección Argentina en la final del Mundial 2026

Los Arqueros: la vigencia puesta a prueba

Emiliano "Dibu" Martínez (33 años): Fue el dueño indiscutido del arco y mantuvo su jerarquía intacta en los momentos más calientes del Mundial 2026. Llegará con 37 años a 2030; aunque los arqueros estiran su carrera, su presencia dependerá estrictamente de su nivel físico. El punto de inflexión para Dibu puede estar en la próxima Copa América 2028, dónde se podrá observar si continúa vigente o si le dará motivos al entrenador para probar nuevas variantes.

Dibu Martínez en la final del Mundial 2026

Gerónimo Rulli (34 años) y Juan Musso (32 años): Cumplieron un rol de acompañamiento desde el banco sin sumar minutos en el Mundial. Con 38 y 36 años en la próxima cita, el panorama natural indica un cierre de ciclo para abrirle lugar a guardametas más jóvenes, entre los que se destaca el nombre de Santiago Beltrán, actual arquero de River.

La Defensa: cimientos sólidos y necesidad de renovación en los laterales

Cristian "Cuti" Romero (28 años) y Lisandro Martínez (28 años): Fueron los patrones indiscutidos de la zaga central durante todo el Mundial, mostrando temple, salida limpia y firmeza en los duelos mano a mano (incluso ante delanteros de élite). En la final ante España ambos tuvieron que retirarse lesionados y la Selección claramente sintió sus ausencias. Con 32 años en 2030, están en la cúspide de su madurez futbolística y son las fijas absolutas de la defensa.

Lisandro Martínez y Cuti Romero vs Egipto

Marcos Senesi (28 años) y Facundo Medina (27 años): Aportaron soluciones confiables y profundidad en la rotación cuando el equipo lo requirió. Con 32 y 31 años para el próximo Mundial, se afianzan como recambios naturales listos para tomar la posta.

Nicolás Otamendi (38 años) y Nicolás Tagliafico (33 años): Otamendi aportó su habitual liderazgo en partidos clave, pero con 42 años en 2030 su ciclo histórico está completamente cerrado. Por su parte, Tagliafico (37 años en 2030) dejó todo en cada cruce, anulando casi por completo a Lamine Yamal en la final del Mundial, pero el lateral izquierdo pide un recambio generacional natural.

Nicolás Otamendi en el Mundial 2026

Nahuel Molina (28 años) y Gonzalo Montiel (29 años): Molina alternó buenas labores en el andarivel derecho, mientras que Montiel aportó su garra característica en momentos complejos. Molina (32 años) tiene grandes chances de sostener su lugar por despliegue, mientras que Montiel (33 años) peleará el puesto sujeto a la competencia interna.

El Mediocampo: el motor del equipo ante un inminente recambio generacional

Rodrigo De Paul (32 años) y Leandro Paredes (32 años): Fueron el pulmón y el equilibrio táctico del equipo en una exigencia física titánica a lo largo de todo el torneo. Sin embargo, con 36 años en 2030, la alta intensidad del mediocampo mundialista hará insostenible su presencia con el mismo protagonismo.

Alexis Mac Allister (27 años) y Enzo Fernández (25 años): Se consolidaron como el cerebro y el corazón futbolístico de la Scaloneta en 2026. Con 31 y 29 años en 2030, estarán en plena madurez para liderar la manija del equipo.

Enzo Fernández celebrando su gol ante Inglaterra

Exequiel Palacios (27 años) y Valentín Barco (21 años): No tuvieron demasiado protagonismo en esta Copa del Mundo pero cuando les tocó sumar minutos cumplieron con lo que requería el equipo en ese momento. Con 31 y 25 años respectivamente, son piezas clave para la renovación del mediocampo.

Giovani Lo Celso (30 años): Tuvo destellos de su enorme calidad técnica durante el Mundial, pero las reiteradas exigencias físicas hacen complejo pensar en una nueva participación como titular de cara a 2030 (llegaría con 34 años).

Giovani Lo Celso y uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026

La Delantera: el complejo post-Messi

Lionel Messi (39 años): En su sexta Copa del Mundo, el capitán completó un torneo deslumbrante, registrando 8 goles y 4 asistencias en 8 partidos disputados y liderando múltiples estadísticas ofensivas del certamen (remates, pases clave y peligro generado). Sostuvo a la Albiceleste hasta la gran final con una vigencia técnica asombrosa.

Si bien por edad llegará con 43 años a 2030 —lo que dictamina deportivamente el cierre definitivo de su etapa mundialista—, su futuro inmediato en la Selección Argentina no está cerrado de manera oficial. Tras la final, todos los argentinos sueñan con que el rosarino evalúe su situación paso a paso y que pueda extender su presencia para objetivos a corto plazo (como las Eliminatorias o la Copa América 2028).

Lionel Messi, la gran figura de la Selección Argentina

Lionel Messi rompió el silencio tras la final del Mundial 2026: "El dolor es muy grande"

Julián Álvarez (26 años) y Lautaro Martínez (28 años): Se complementaron y alternaron para liderar la presión alta y el peso goleador del equipo. Con 30 y 32 años en 2030, llegarán en su plenitud goleadora internacional para ser la referencia absoluta de ataque.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez vs Inglaterra

Thiago Almada (25 años), Giuliano Simeone (23 años) y Nicolás Paz (21 años): Aportaron desequilibrio, velocidad y frescura desde el banco en momentos donde el equipo necesitaba romper defensas cerradas. Con 29, 27 y 25 años en 2030, representan la evolución y el futuro creativo del ataque argentino.

Nicolás González (28 años) y José Manuel López (25 años): Cumplieron con despliegue y variantes tácticas. González (32 años) dependerá de su vigencia física, mientras que López (29 años) buscará asentarse como alternativa fija.

Giuliano Simeone en el Mundial 2026

El Mundial 2026 demostró que la Selección Argentina compite al más alto nivel, pero también marcó la frontera natural para varios estandartes históricos como nada más ni nada menos que Messi, u Otamendi, De Paul, Paredes, Lo Celso y Tagliafico.

La buena noticia para el futuro es que la columna vertebral del equipo con Cuti Romero, Lisandro Martínez, Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, se encuentra en una franja etaria ideal y respaldada por jóvenes de enorme proyección como Barco, Almada y Nico Paz. El recambio no es un salto al vacío, sino la evolución lógica de un grupo que sabe cómo mantenerse en la elite.

BP