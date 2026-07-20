España se burla de Argentina: la picante chicana a Leandro Paredes con una "pelea" contra Gavi

La resaca de la final del Mundial 2026 sigue dejando perlitas y polémicas. En plena celebración por las calles de Madrid junto a sus hinchas, el plantel de la selección de España se acordó entre risas de Leandro Paredes, reviviendo el caliente final del partido a través de una ocurrente chicana que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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Mientras la delegación de la Furia Roja se dirigía al punto de encuentro para festejar el título obtenido, Fabián Ruiz y Lamine Yamal exhibieron un cartel de cartón con una leyenda provocadora: "Velada del año VII: Paredes vs Gavi". Entre risas, la joven joya del Barcelona mostró el improvisado afiche a las cámaras mientras enviaba un irónico saludo al volante argentino, recordando los incidentes ocurridos tras el pitazo final en Nueva York/Nueva Jersey.

El cruce caliente entre Paredes y Gavi

La rivalidad que desató la chicana española tuvo su epicentro en los segundos posteriores a la culminación del encuentro, cuando las emociones estaban a flor de piel. Apenas el árbitro decretó el final, las cámaras de la transmisión oficial captaron a Eric García increpando a los gritos en el círculo central, rodeado de futbolistas europeos.

En cuestión de segundos, el mediocampista argentino apareció en medio del tumulto y tomó del cuello a García, desatando una batalla campal ante la atónita mirada de uno de los jueces de línea. Con el reflejo propio de apagar incendios, Lionel Scaloni y Walter Samuel ingresaron raudamente al campo para separar.

Sin embargo, la gresca escaló cuando Gavi intentó agredir al volante albiceleste. Con Thiago Almada en medio de la batahola intentando mediar, Paredes reaccionó, agarró de la pechera al mediocampista del Barcelona y lo revolcó sobre el césped en un forcejeo que acaparó todas las miradas.

Por fortuna, la tensión no pasó a mayores y la trifulca se disipó rápidamente, permitiendo que la fiesta española continuara su curso. En la vereda de enfrente, el contraste fue absoluto: los jugadores de la Selección Argentina, incluido el propio Paredes, se quedaron sentados a un costado del campo de juego, abatidos, con la mirada perdida y las lágrimas de la copa que se les escapó por la mínima diferencia.

Más allá de que los incidentes ocurrieron con la pelota ya detenida y el encuentro finalizado, el árbitro principal, el esloveno Slavko Vinčić, tomó nota de los disturbios y expulsó a Leandro Paredes en el acta oficial, coronando de la peor manera una jornada en la que la bronca y la frustración terminaron desplazando al espíritu deportivo.

BP