Premios del Mundial 2026: España arrasó con los galardones y Mbappé hizo historia

La Copa del Mundo 2026 llegó a su espectacular cierre en Nueva York y, tras la consagración de España ante la Selección Argentina, la FIFA entregó los ansiados premios individuales del certamen. La Roja no solo levantó el trofeo máximo, sino que sus figuras monopolizaron las distinciones a base de un fútbol total que deslumbró al planeta entero. Por su parte, la Albiceleste de Lionel Scaloni se quedó en las puertas del bicampeonato y vio cómo se le escapaban los reconocimientos personales.

España salió campeón del mundo

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El mediocampista Rodri fue condecorado con el Balón de Oro al mejor jugador del torneo, imponiéndose en la votación final. El volante central fue el eje absoluto del campeón y su equilibrio en la cancha resultó determinante para doblegar a cada rival. Lionel Messi, que buscaba su tercera estatuilla individual en este tipo de citas, no pudo convertir en el partido decisivo y quedó relegado frente al nivel del español.

La Bota de Oro al máximo artillero del certamen quedó en manos de Kylian Mbappé, quien firmó una marca descomunal de 10 goles a lo largo de la competencia. El atacante francés ratificó su vigencia tras lo hecho en Qatar 2022 y superó por dos festejos al capitán argentino en la tabla de goleadores. Su doblete en el cruce por el tercer puesto terminó por sellar un bicampeonato de goleo inédito para la época moderna.

Rodri fue el MVP

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Bajo los tres palos, el premio al mejor arquero fue directo para Unai Simón, dueño indiscutido del Guante de Oro. El guardameta sostuvo el arco de La Roja con tapadas milagrosas y apenas encajó un gol en ocho presentaciones. En tanto, la joya del Barcelona, Pau Cubarsí, se alzó con el premio al Mejor Jugador Joven, ganándole la pulseada a su compañero de plantel, Lamine Yamal.

LT.