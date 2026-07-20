La Selección de España se coronó campeona del Mundial 2026 tras vencer a la Selección Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York. El equipo conducido por Luis de la Fuente fue claramente superior pero recién logró imponer el resultado durante el segundo tiempo de la prórroga, desatando la euforia europea y una ola de críticas despiadadas de los principales medios internacionales hacia el comportamiento y el juego de la Albiceleste.

Europa celebró a España con dardos para Argentina: "Salvaron al fútbol"

El prestigioso diario francés L'Equipe no ahorró elogios para el nuevo campeón y catalogó a la Roja como "la mayor selección del siglo XXI", destacando su gran palmarés que ahora suma dos citas mundiales y tres Eurocopas. La contracara fue el plantel argentino, severamente cuestionado por su planteo inofensivo en la cancha, registrando su primer remate al arco recién a los 117 minutos de juego.

La prensa europea celebró el título de España

Los portales británicos fueron los más punzantes a la hora de evaluar el comportamiento del equipo capitaneado por Lionel Messi. La expulsión de Enzo Fernández sobre el cierre del tiempo regular y los posteriores cruces empujados por Leandro Paredes encendieron la polémica en la Gran Manzana.

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Prensa británica: “Argentina finalmente pagó…”

The Sun sentenció que "Como un gusano en medio de la Gran Manzana, Argentina finalmente pagó por intentar transformar un partido de fútbol en una gresca callejera”. The Telegraph fue todavía más drástico al iniciar uno de sus artículos con la frase "Fútbol 1 - Delincuentes 0", escribiendo que “Hicieron falta las prórrogas para lograrlo pero, gracias a Dios, se logró. El deporte se impuso (...) Cualquier otra cosa se habría sentido como un crimen".

Final del Mundo 2026

En Italia, la Gazzetta Dello Sport reflejó la superioridad futbolística del campeón mediante las estadísticas finales del juego, remarcando los 20 disparos de España contra apenas dos del combinado sudamericano. Por su parte, en Alemania, el diario Bild lamentó el espectáculo deslucido debido a la postura netamente defensiva que propuso la Albiceleste.

“La destructividad argentina fue castigada”, tituló el diario suizo alemán Tages-Anzeiger.

NZ