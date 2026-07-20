Sin Messi, la Selección Argentina regresó al país tras la final del Mundial 2026: así fue la bienvenida al plantel

El regreso al país de la Selección Argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026 estuvo marcado por un clima de profunda sobriedad y emoción contenida. Vale destacar que la delegación que llegó al suelo argentino lo hizo con una formación reducida, ya que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que, por cuestiones logísticas y compromisos profesionales, varias figuras —entre ellas Lionel Messi y Rodrigo De Paul— permanecerán en Estados Unidos o viajarán directamente hacia Europa para reincorporarse a sus respectivos clubes.

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Minutos antes de las 19:00, el avión de Aerolíneas Argentinas que trasladaba al plantel tocó suelo nacional y se dirigió hacia el hangar, donde fueron recibidos por una delegación del Regimiento de Granaderos. A modo de homenaje, los uniformados interpretaron canciones icónicas del ciclo mundialista, como “Muchachos”, recibiendo a los futbolistas en una atmósfera cargada de respeto. Los primeros en descender fueron los integrantes del cuerpo técnico y el staff de la AFA, dando paso luego al saludo protocolar con la tripulación.

Finalmente, Nicolás Otamendi encabezó el descenso de los jugadores, acompañado por el director técnico Lionel Scaloni y el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, seguidos de cerca por otros referentes como Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel, quienes bajaron de la aeronave ante la atenta mirada de quienes aguardaban el cierre de esta histórica travesía mundialista.

Esta división del plantel responde a la necesidad de los jugadores de retomar sus actividades o iniciar sus periodos de descanso tras una intensa competencia, lo que significa que el reencuentro con los hinchas en suelo argentino no contará con la totalidad de los protagonistas que disputaron la final ante España.

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Luego los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes de la AFA se trasladaron de inmediato hacia el predio de la asociación para reencontrarse con sus familias en un clima de intimidad y recogimiento. Para este trayecto, el plantel abordó micros especialmente ploteados para recibirlos con honores, los cuales lucían la leyenda "Bienvenida, Selección argentina" junto a un cartel que agradecía profundamente sus esfuerzos "por dejarlo todo" a lo largo de la Copa del Mundo.

A pesar de la sobriedad con la que se manejó la llegada y la ausencia de festejos oficiales masivos, la emoción no faltó: desde un micro descapotable, los futbolistas se asomaron para saludar con afecto a los numerosos hinchas que se habían autoconvocado en las calles cercanas al aeropuerto para brindarles su respaldo incondicional tras el subcampeonato.

Sin festejos: el operativo retorno

Tal como se esperaba tras el resultado deportivo, se descartó cualquier tipo de caravana o evento festivo. Los jugadores que arriban al país se dirigirán directamente al predio de la AFA en Ezeiza, donde concluirá su participación en esta cita mundialista antes de tomarse unos días de licencia o retomar sus obligaciones profesionales.

Sin embargo, los hinchas de la Selección Argentina se acercaron igual a esperar el plantel y agradecerles a los futbolistas por su entrega en la Copa del Mundo.

Además, desde la AFA lanzaron un sentido comunicado para agradecer el apoyo incondicional de los hinchas: "Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado".

Quiénes regresaron y quiénes no

Debido a compromisos con sus clubes o decisiones personales, el plantel se dividió tras la final. Mientras que un grupo emprendió el retorno a Buenos Aires, otros futbolistas optaron por viajar directamente a sus destinos en Europa o permanecer en Estados Unidos.

Los 16 jugadores que regresaron a la Argentina son: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, José Manuel López

Futbolistas que no volaron a Buenos Aires: figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul se quedaron en Estados Unidos por compromisos con sus respectivos clubes. Asimismo, otros integrantes del plantel viajaron directamente hacia Europa para reintegrarse a sus equipos: Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso.

El arribo de este lunes marca el cierre definitivo de una Copa del Mundo intensa, donde la Scalonetta volvió a demostrar su competitividad hasta el último minuto de la final.

Las mejores imágenes del recibimiento a la Selección Argentina

BP