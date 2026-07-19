Argentina vs España: Ferran Torres rompió el silencio tras el gol que amargó a la Selección

El verdugo de la ilusión albiceleste rompió el silencio tras alcanzar la gloria eterna en Nueva Jersey. Ferran Torres, el delantero que destrabó una final durísima en la prórroga para darle a España el triunfo por 1-0 sobre la Selección Argentina, se mostró conmovido tras coronarse campeón del mundo.

A pesar de haber iniciado el partido decisivo en el banco de suplentes, el atacante del FC Barcelona terminó siendo elegido como el mejor jugador de la final (MVP) gracias a su agónica definición.

En medio de los festejos sobre el césped del MetLife Stadium, Ferran dejó una declaración con un fuerte sentido de pertenencia y patriotismo: "Al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no mío ni de los 26 jugadores".

En esa misma línea, el atacante reflexionó sobre la distancia geográfica con los hinchas españoles al agregar que "el destino estaba escrito para que ganásemos lejos de nuestra gente, pero los hemos hecho sentir lo más cerca posible".

Para el futbolista del conjunto catalán, este campeonato significó una revancha personal de dimensiones gigantescas, considerando las fuertes dudas que la prensa de su país había sembrado sobre su rendimiento a lo largo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. "Siento una liberación muy grande, fui muy criticado en el Mundial, pero el destino está escrito. Gracias a Dios, que siempre me da las fuerzas para seguir", disparó con crudeza.

Por otra parte, Torres no tuvo reparos en admitir el desgaste psicológico y la tensión extrema que significó batallar contra la jerarquía de los campeones defensores, haciendo especial énfasis en la presencia del capitán argentino.

"Al final, todas las finales son difíciles. Cuando tienes a Messi en el equipo contrario entra ese nerviosismo, pero siempre hemos confiado en nuestro fútbol, en nosotros", concluyó el delantero, reflejando el respeto absoluto que le tenían a la Scaloneta antes de poder coser la ansiada segunda estrella en el escudo de la Roja.

FMZ