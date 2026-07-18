Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026: horario, TV y posibles formaciones

La Selección Argentina se cita con la historia grande una vez más frente a España en el imponente Estadio de Nueva York Nueva Jersey. Los dirigidos por Lionel Scaloni, vigentes defensores de la corona mundial de 2022, se miden contra el combinado europeo más en forma de la actualidad. La final del Mundial Norteamérica 2026 promete ser una batalla inolvidable de estilos, donde el misticismo y la experiencia de los referentes de la Albiceleste chocarán de frente ante el desparpajo juvenil de la Furia Roja.

El partido será televisado por DGO, Disney+, DirecTV, TV Pública, TyC Sports y Telefé. El duelo se disputará a partir de las 16:00 y el esloveno Slavko Vinčić será el árbitro

Julián Álvarez: el boicot del Atlético Madrid en la previa de la Final de la Copa del Mundo

Cómo llega Argentina

La selección nacional ha demostrado un carácter de acero a lo largo de los cruces de eliminación directa. Luego de sufrir en la prórroga ante Suiza en cuartos de final, donde terminó imponiéndose 3-1, volvió a apelar a la épica en las semifinales frente a Inglaterra. Tras empezar perdiendo por el gol tempranero de Anthony Gordon, la Albiceleste reaccionó sobre el final con un golazo de Enzo Fernández a los 85 minutos y lo liquidó en el tiempo agregado gracias a un cabezazo letal de Lautaro Martínez.

Argentina tuvo una parada complicada, pero a falta de 5 minutos sacó el partido adelante.

Lionel Scaloni mantiene la clásica duda táctica en la banda derecha y en la contención. Gonzalo Montiel peleó palmo a palmo el puesto con Nahuel Molina durante los últimos entrenamientos en Dallas, mientras que Giuliano Simeone asoma como una variante sorpresiva de enorme despliegue físico para tapar las subidas españolas, peleando un lugar con Leandro Paredes y Nicolás González. El capitán y símbolo indiscutido, Lionel Messi, comandará el ataque junto a la voracidad de Julián Álvarez.

Cómo llega España

El conjunto comandado por Luis de la Fuente arriba a esta gran definición con un andar colectivo sensacional, siendo considerado por los especialistas el equipo que mejor trato de pelota mostró en la competencia. Viene de tachar ni más ni menos que a Francia en la semifinal con un contundente 2-0 gracias a los gritos de Mikel Oyarzabal de penal y Pedro Porro. Previamente, había dejado en el camino a Bélgica en un reñido partido resuelto por Mikel Merino en los minutos decisivos.

Con categoría la Roja tachó a Inglaterra

Si algo asusta de esta España versión 2026, es su tremendo balance defensivo. El combinado europeo ha recibido solamente un gol en contra en todo lo que va de la cita mundialista, consolidando a Aymeric Laporte y al joven Pau Cubarsí como una muralla infranqueable delante del arquero Unai Simón. En la ofensiva, la temible dupla de extremos conformada por la estrella adolescente Lamine Yamal y Álex Baena promete ser la principal alarma para los laterales argentinos.

Argentina vs. España: las posibles formaciones

Argentina: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

LT.