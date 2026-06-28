El capitán de la Selección Argentina volvió a romper el molde en el Mundial 2026. En el cierre de la fase de grupos del Grupo J, Lionel Messi saltó al campo de juego desde el banco de suplentes y, a los 80 minutos, clavó una joya absoluta de tiro libre para decretar el 3-1 definitivo frente a Jordania, alcanzando la astronómica cifra de 19 goles en los Mundiales.

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Con esta nueva genialidad en la cancha, el astro rosarino agigantó su leyenda y estiró la diferencia en la tabla histórica de artilleros en soledad. Tras superar a Miroslav Klose y ver el gran presente de Kylian Mbappé, el 10 alargó su diferencia y supero al rival que más está a su altura: el mismo.

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Seis en tres, ni en el mejor de los sueños del Lionel Messi que aún no había debutado en Copas del Mundo habría soñado esto tras bordar la tercera estrella de la Albiceleste, pero en casi 30 partidos en la competencia, ya le saca tres a su perseguior.

Lionel Messi (Argentina) : 19 goles en 29 partidos

Miroslav Klose (Alemania) : 16 goles en 24 partidos

Kylian Mbappé (Francia) : 16 goles en 16 partidos

Ronaldo Nazário (Brasil) : 15 goles en 19 partidos

Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos

LT.