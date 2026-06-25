La hoja de ruta de la Selección Argentina: el mapa de los posibles cruces hasta la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 avanza hacia su etapa decisiva tras una intensa fase de grupos que ha dejado a doce selecciones, entre ellas la Argentina, con su boleto asegurado a la siguiente instancia. Con el seleccionado nacional posicionado como líder del Grupo J a la espera de su último duelo ante Jordania, el horizonte competitivo comienza a despejarse.

Mientras el cuerpo técnico ya analiza el posible itinerario que llevaría al equipo hasta la gran final el próximo 19 de julio, las proyecciones estadísticas permiten vislumbrar los cruces más probables, destacando nombres que van desde potencias europeas hasta selecciones revelación, preparando así el terreno para lo que promete ser un desenlace emocionante.

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Dieciseisavos de final: el primer escollo

Argentina, ya confirmada como ganadora del Grupo J, disputará su primer cruce de eliminación directa el próximo 3 de julio en Miami. Si bien el sorteo inicial planteaba nombres de peso, las estadísticas actuales posicionan a Cabo Verde como el adversario más probable (61.1%), seguido por Arabia Saudita (28.8%). Uruguay y España, aunque con chances matemáticas, se mantienen como alternativas menos factibles según las proyecciones.

Selección de Cabo Verde

Octavos de final: el recuerdo de Qatar y viejos conocidos

De superar la primera instancia, la Albiceleste se trasladará a Atlanta el 7 de julio. En esta fase, el abanico de rivales se amplía y aparecen selecciones con historia ante Argentina. Bélgica lidera los pronósticos con un 37% de probabilidad, seguida de cerca por Australia (21.3%), equipo al que Argentina ya enfrentó en los octavos de final de Qatar 2022.

Bélgica vs Irán

Cuartos de final: el posible choque histórico con Portugal

La sede de Kansas City, el 11 de julio, podría ser el escenario de un momento histórico para el fútbol mundial: un cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Si bien Colombia (27.1%) y Suiza (21.1%) encabezan las probabilidades, la posibilidad de enfrentar a Portugal (17%) mantiene expectante a todo el planeta fútbol ante el que podría ser el último cara a cara entre los máximos referentes de esta era.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi

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Semifinales: el peso de la historia

El 15 de julio, nuevamente en Atlanta, Argentina podría medirse ante gigantes del continente europeo o sudamericano. Inglaterra encabeza la lista de probables rivales (18.8%), marcando un desafío histórico, mientras que un clásico ante Brasil (8.8%) o México (7.4%) también se perfilan en el horizonte de esta etapa decisiva donde la selección argentina mantiene un registro perfecto en la historia.

Inglaterra vs. Costa Rica

El sueño de la final en New Jersey

El partido cúlmine del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio. Las predicciones actuales señalan a España (8.6%) y a Francia (6.4%) como los candidatos con mayores chances de compartir el terreno de juego con el equipo de Scaloni en la gran final, reeditando potencialmente duelos memorables que han definido la historia de los mundiales.

Selección de España

BP