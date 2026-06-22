lunes 22 de junio del 2026
Mundial 2026

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy: horarios y dónde verlos en Argentina

Guía completa con el cronograma del Mundial 2026 para este lunes 22 de junio, los canales de televisión y las opciones de streaming para seguir toda la acción. Avanza la Fecha 2 en la Fase de Grupos.

Pelota de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Pelota de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | AFP
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El Mundial 2026 empezó a tomar ritmo y los últimos finalistas del torneo hacen su debut. Este lunes 22 de junio, la acción mundialista continúa con la fecha 2 en la Fase de Grupos en busca de más clasificados a 16avos de final y la Selección Argentina dirá presente. Sacando a la selección de Lionel Scaloni, Noruega y Senegal será el plato fuerte.

partidos

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Argentina vs. Austria

  • Grupo: J
  • Hora de Argentina: 14:00 hs
  • Estadio: Dallas Stadium
  • TV: Telefe, TyC Sports y DSports

Francia vs. Irak

  • Grupo: I
  • Hora de Argentina: 18:00 hs
  • Estadio: Philadelphia Stadium
  • TV: DSports

Noruega vs. Senegal

  • Grupo: I
  • Hora de Argentina: 21:00 hs
  • Estadio: New York / New Jersey Stadium
  • TV: TyC Sports y DSports

Jordania vs. Argelia

  • Grupo: J
  • Hora de Argentina: 00:00 hs (madrugada del martes 23)
  • Estadio: San Francisco Bay Stadium
  • TV: DSports

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Los demás partidos de la Fecha 2 del Mundial 2026

partidos

BP / FMZ / LT 

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