Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy: horarios y dónde verlos en Argentina

El Mundial 2026 empezó a tomar ritmo y los últimos finalistas del torneo hacen su debut. Este lunes 22 de junio, la acción mundialista continúa con la fecha 2 en la Fase de Grupos en busca de más clasificados a 16avos de final y la Selección Argentina dirá presente. Sacando a la selección de Lionel Scaloni, Noruega y Senegal será el plato fuerte.

Uruguay en problemas: cómo queda su grupo en el Mundial y qué necesita para clasificar

Argentina vs. Austria

Grupo: J

Hora de Argentina: 14:00 hs

Estadio: Dallas Stadium

TV: Telefe, TyC Sports y DSports

Francia vs. Irak

Grupo: I

Hora de Argentina: 18:00 hs

Estadio: Philadelphia Stadium

TV: DSports

Noruega vs. Senegal

Grupo: I

Hora de Argentina: 21:00 hs

Estadio: New York / New Jersey Stadium

TV: TyC Sports y DSports

Jordania vs. Argelia

Grupo: J

Hora de Argentina: 00:00 hs (madrugada del martes 23)

Estadio: San Francisco Bay Stadium

TV: DSports

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Los demás partidos de la Fecha 2 del Mundial 2026

BP / FMZ / LT