Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy: horarios y dónde verlos en Argentina

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El Mundial 2026 empezó a tomar ritmo y los últimos finalistas del torneo hacen su debut. Este lunes 22 de junio, la acción mundialista continúa con la fecha 2 en la Fase de Grupos en busca de más clasificados a 16avos de final y la Selección Argentina dirá presente. Sacando a la selección de Lionel Scaloni, Noruega y Senegal será el plato fuerte.
Uruguay en problemas: cómo queda su grupo en el Mundial y qué necesita para clasificar
Argentina vs. Austria
- Grupo: J
- Hora de Argentina: 14:00 hs
- Estadio: Dallas Stadium
- TV: Telefe, TyC Sports y DSports
Francia vs. Irak
- Grupo: I
- Hora de Argentina: 18:00 hs
- Estadio: Philadelphia Stadium
- TV: DSports
Noruega vs. Senegal
- Grupo: I
- Hora de Argentina: 21:00 hs
- Estadio: New York / New Jersey Stadium
- TV: TyC Sports y DSports
Jordania vs. Argelia
- Grupo: J
- Hora de Argentina: 00:00 hs (madrugada del martes 23)
- Estadio: San Francisco Bay Stadium
- TV: DSports
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Los demás partidos de la Fecha 2 del Mundial 2026
BP / FMZ / LT
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