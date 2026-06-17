Bajo los aires mundialistas de la Copa del Mundo y con Lio Messi sobrevolando todo, el River de Coudet regresó al trabajo supercargado de noticias tal como lo había anticipado el presidente Stefano Di Carlo. Sin medio plantel que será desafectado y con apenas 18 jugadores entrenando y realizando estudios médicos en el predio de Ezeiza, el equipo del Chacho arrancó la pretemporada de cara a un segundo semestre donde tiene la obligación de jugar bien y ganar títulos.

Los detalles del regreso del River del Coudet

Empezando por el principio, la lista de las bajas de los jugadores que deben presentarse a entrenar separados el 22 de junio la integran: Paulo Díaz, Maxi Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Axel Woiski, Maxi Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre y Santiago Lencina. Estos dos últimos tienen negociaciones avanzadas para ser vendidos. Por la misma vía andan los que están en el Mundial: Kevin Castaño, Matías Viña, Matías Galarza Fonda y Kendry Páez.

River Plate en la pretemporada de invierno

Además resta saber qué sucederá con Juanfer Quintero cuando termine la Copa del Mundo. Ya avisaron en el club que todo depende del 10, que se ganó el derecho de decidir su futuro. Lo mismo pasa con Franco Armani que termina su contrato a fin de año y por ahora trabaja en el club. Los dos capitanes del equipo están en modo incógnita en estas horas con la mira puesta en la pretemporada el arquero y en la selección el volante. El tiempo será el encargado de resolver estas cuestiones.

En cuanto a una frase del comunicado que emitió ayer, hay una frase muy fuerte que dice: “Por otra parte, el Club informa que declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes”. Si bien no es oficial el listado pudimos averiguar que la referencia es para Lautaro Rivero, Ezequiel Centurión, Facundo Colidio y Joaquín Freitas. Con estos jugadores el club planea hacer caja para seguir con la política agresiva en el mercado de pases.

Mauro Arambarri

Finalmente en cuanto a los refuerzos, anoche llegó Mauro Arambarri quién hoy se hizo la revisión y en estas horas va a firmar su contrato para sumarse a los entrenamientos mañana y ser presentado de manera oficial. Mientras tanto, las negociaciones abiertas y en curso son las de Angel Correa de los Tigres de México, Gio Simeone del Torino y Nelson Deossa del Betis.

Finalmente y en cuanto a lo que viene, River va a jugar el 3 de julio en Lisboa, Portugal, un amistoso de preparación con televisación internacional ante Flamengo que también realiza la pretemporada en Europa. El partido se realizará antes del regreso a Buenos Aires en el final de la preparación en Alicante. Luego se habían planificado un par de amistosos más en el interior del país -el Monumental va a estar en un proceso de resembrado- pero es posible que el 17 de julio juegue con Aldosivi por Copa Argentina y se sabe que el inicio del Clausura es el domingo 26 de julio ante Barracas.

Los nombres claves para el regreso del River de Coudet en tiempos de Mundial

Limpieza del plantel de River: citados, ausentes y barridos

Citados

Arqueros: Ezequiel Centurión y Franco Armani.

Defensores: Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Juan Portillo (lesión), Facundo González, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.

Volantes: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Lucas Silva, Juan Cruz Meza, Tomás Galván y Lautaro Pereyra.

Delanteros: Agustín Ruberto (lesión), Facundo Colidio y Sebastián Driussi

Marcos Acuña

Ausentes

Joaquín Freitas y Beltrán se suman en estos días, Mauro Arambarri mañana y Nico Otamendi, Gonzalo Montiel y Juanfer Quintero luego del Mundial.

Desafectados

Paulo Díaz, Maxi Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Axel Woiski, Maxi Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Kevin Castaño, Matías Viña y Kendry Páez, Matías Galarza Fonda y Andrés Herrera.

A la venta

Lautaro Rivero, Ezequiel Centurión, Joaquín Freitas y Facundo Colidio.

En negociaciones

Angel Correa, Gio Simeone y Nelson Deossa.