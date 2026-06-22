A qué hora juega Argentina el 22 de junio: rival, sede y posible equipo para el partido por la fecha 2 del Mundial 2026

La Selección Argentina puso primera en el Mundial 2026 y cumplió con creces en su presentación dentro del Grupo J tras derrotar con autoridad por 3-0 a Argelia en Kansas City. Con los primeros tres puntos en el bolsillo, el campeón defensor y máximo candidato ya dio vuelta la página y se enfoca por completo en su siguiente desafío.

Bajo el mando de Lionel Scaloni, la Albiceleste buscará estirar su buen arranque y empezar a sellar su pasaje a la fase de eliminación directa.

Histórico debut en la Copa Mundial 2026: Argentina goleó 3-0 a Argelia con un estelar hat-trick de Lionel Messi

Argentina vs Austria: la segunda parada en Dallas

Apenas unos días después de festejar en el estreno, la delegación nacional se trasladará al estado de Texas para medirse ante el siempre físico conjunto austriaco. Este choque asoma como un examen clave para empezar a definir la posición de liderazgo en la tabla del Grupo J.

Para este compromiso, el cuerpo técnico continuará evaluando la evolución de los laterales tras la baja por lesión de Nicolás Tagliafico y las molestias previas de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, buscando aceitar el once de gala que tiene a Lionel Messi como estandarte absoluto.

Fecha: Lunes 22 de junio.

Horario: 14:00 (hora de Argentina).

Dónde ver: Al igual que en el debut, el partido se emitirá por Telefe, DSports, TyC Sports y TV Pública. Las opciones de streaming incluyen Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefe, DGO y Telecentro Play.

Argentina vs Austria: posible formación

Emiliano Martínez, Facundo Medina o Nicolás González, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Giuliano Simeone; Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Argentina vs Jordania: cerrando la fase de grupos

La fase inicial concluirá para la Albiceleste en el AT&T Stadium de Dallas, enfrentando a Jordania en el cierre de la zona. Este encuentro será fundamental para definir el futuro del seleccionado en la fase de eliminación directa.

Fecha: Sábado 27 de junio (madrugada del domingo 28 de junio según el huso horario).

Horario: 23:00 (hora de Argentina).

Dónde ver: Podrás disfrutarlo a través de las pantallas de Telefe, DSports, TyC Sports y TV Pública. También estará disponible en las plataformas Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefe, DGO y Telecentro Play.

Así fue el triunfo de Argentina ante Argelia por la fecha 1 del Mundial 2026

En un encuentro disputado con muchísima intensidad en el estadio de Kansas City, la Selección Argentina derrotó por 3-0 a Argelia gracias a un impresionante triplete de Lionel Messi.

BP / FMZ