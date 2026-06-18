La verdad sobre la salud del padre de Lionel Messi: la familia emitió un comunicado

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, este jueves la familia de Lionel Messi salió a desmentir rumores sobre el estado de salud de Jorge, el padre de Leo: "la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

La decisión de emitir un comunicado se debe a la cantidad de versiones difundidas erróneamente. La preocupación en torno a la salud de Jorge Messi tomó trascendencia pública luego de que el propio Lionel confesara, tras el debut mundialista, que atravesaba un momento de angustia personal por una situación familiar.

El comunicado completo de la familia Messi

Las lágrimas de Messi luego del triunfo de la Selección Argentina

La jornada inaugural de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tuvo todos los condimentos. Lionel Messi, a sus 38 años, volvió a demostrar su vigencia al marcar tres goles en la victoria frente a Argelia. Sin embargo, lo que debió ser una celebración absoluta estuvo teñido de melancolía: el capitán confesó haber llorado tras su primer tanto, admitiendo haber transitado "días difíciles y complicados" ajenos al terreno de juego y, según revelaron, estaría relacionado con un problema de la salud de su padre, Jorge Messi.

Lionel Messi rompió el silencio tras el debut y le bajó importancia a su histórico récord en los Mundiales

Fiel a su perfil reservado, el astro argentino no quiso profundizar en los motivos de su angustia al finalizar el encuentro, aunque agradeció profundamente el apoyo constante de toda la delegación argentina.

Lionel Messi y su papá Jorge

Feinmann reveló el detonante del llanto de Lionel Messi tras su primer gol ante Argelia

No obstante, poco tiempo después, el panorama se aclaró gracias a información trascendida en los medios. Según reveló el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, la preocupación de Messi se debe al delicado estado de salud de su padre, Jorge Messi, situación que mantiene en vilo al entorno más cercano del futbolista.

Argentina vs Argelia: los puntajes de la selección tras golear en el debut de la Copa Mundial 2026

Qué dijo Celia, la mamá de Lionel Messi

La familia Messi mantiene total hermetismo sobre el tema, solo fue el propio Leo quien señaló que se emocionó por un tema ajeno a lo deportivo. Sin embargo, en Bondi Live, Mariana Brey contó que habló con Celia, la mamá de la "Pulga" antes del debut de la Selección Argentina."Hablé con Celia. Le mandé un mensaje. Estaba emocionada y me contestó al toque. Me dijo que estaban muy emocionados y disfrutando felices", contó Mariana Brey sobre su charla con la mamá de Messi.

Quién es Jorge Messi

Jorge Messi es reconocido fundamentalmente por ser el padre, representante y principal artífice de la carrera profesional de Lionel Messi. Nacido en Rosario en 1958, antes de alcanzar la notoriedad pública que le otorgó el éxito futbolístico de su hijo, Jorge trabajó durante años como inspector de calidad en una fábrica metalúrgica en Villa Constitución. Su rol ha sido central desde los inicios de Lionel en el fútbol infantil, siendo quien tomó la decisión de acompañarlo en su partida hacia España cuando era apenas un adolescente, enfrentando las dificultades de aquel proceso con el firme objetivo de apoyar el sueño de su hijo.

Lionel y Jorge Messi

En la actualidad, Jorge Messi desempeña el rol de "CEO" en la gestión de la marca global que representa a Lionel. Su labor abarca la administración de un complejo entramado de intereses que incluye inversiones inmobiliarias, gastronómicas, patrocinios de marcas internacionales y la explotación de derechos de imagen. A lo largo de los años, ha participado en diversos proyectos comerciales, desde emprendimientos en el sector hotelero y vinícola hasta el desarrollo de urbanizaciones y complejos residenciales, actuando siempre como la figura clave que centraliza las decisiones estratégicas de la estructura familiar.

Así fue el partidazo de Messi ante Argelia en el Mundial 2026

En un encuentro disputado con muchísima intensidad en el estadio de Kansas City, la Selección Argentina derrotó por 3-0 a Argelia gracias a un impresionante Lionel Messi.

BP