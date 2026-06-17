Argentina vs Argelia: Messi le bajó importancia a su histórico récord: "Es un orgullo competir, pero no significa nada"

Luego de brindar una auténtica función de gala en Kansas City con un impresionante hat-trick que decretó el 3-0 definitivo ante Argelia, Lionel Messi pasó por la zona mixta para analizar el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más allá de la alegría lógica por los tres puntos y por haber alcanzado al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, el astro se mostró profundamente agradecido por el sostén anímico que recibió en la previa del torneo.

"La verdad que pasé por una situación totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados", confesó el capitán de la Albiceleste de manera sincera, abriendo su corazón tras el desahogo en la cancha. En ese sentido, no dudó en destacar el apoyo incondicional que recibió puertas adentro del predio nacional: "Estoy muy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros, que me dieron muchas fuerzas para que esté bien".

Argentina vs Argelia: histórico hat-trick Lionel Messi para golear en el debut por Copa Mundial 2026

El análisis del debut y la paridad del Mundial

Al momento de desmenuzar lo futbolístico, el 10 dejó en claro que el cuerpo técnico y el plantel sabían perfectamente que el estreno no sería un trámite, trayendo el recuerdo del debut en la última gran cita: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ellos eran un rival difícil. Creo que estuvimos bien paraditos al momento de recuperar la pelota. Nos costó un poco el primer tiempo, pero el segundo cambió. Siempre los primeros partidos son difíciles, ya teníamos la experiencia de Qatar".

Además, el futbolista de Inter Miami hizo hincapié en el altísimo nivel competitivo que se está viendo en suelo norteamericano, asegurando que ya no existen los partidos accesibles: "Se está viendo que todas las selecciones son fuertes, que todos los partidos están igualados. Hay muchas selecciones fuertes, está muy parejo todo".

La mentalidad a lo Nadal y el valor relativo del récord

Una de las grandes sorpresas de las declaraciones de Messi fue la comparación que hizo sobre su mentalidad competitiva. "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando la serie de (Rafael) Nadal y creo que somos muy parecidos en ese sentido; siempre quiero dar el máximo, disfruto de esa manera. Si estoy bien para hacerlo, ahí estaré", analizó Leo.

Finalmente, al ser consultado sobre el hito histórico de haber alcanzado la línea de los 16 goles mundialistas de Miroslav Klose, la Pulga mantuvo los pies sobre la tierra y le restó dramatismo a los números, regalándole además un elogio al brasileño Ronaldo Nazário.

"La verdad que no veo el número. Es un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose. Mbappé hizo hoy dos también... Al final es estadística y nada más. Es un orgullo competir, pero no significa nada. Ronaldo, de lo que yo vi, fue de los más grandes y no está primero", cerró el astro, demostrando una vez más que su verdadero motor sigue siendo la gloria colectiva.

FMZ