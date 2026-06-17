El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó la habitual conferencia de prensa tras el debut triunfal del conjunto albiceleste en la Copa Mundial 2026. El director técnico analizó el desarrollo del juego, destacó la entrega de sus dirigidos y dejó en claro que la vigencia de su capitán sigue intacta a pesar del paso del tiempo, elogiando también su papel en el grupo.

El análisis del partido y las dificultades del debut

El DT reconoció que el desarrollo del encuentro tuvo sus complicaciones: "El primer tiempo ellos hicieron las cosas bien, sabíamos dónde nos podían poner en dificultad e intentamos contrastarlo", admitió el técnico. Además, remarcó que al equipo le faltó un poco más de tenencia en la mitad de la cancha para dominar el ritmo, aunque volvió a destacar la lectura del combinado para adaptarse a distintos pasajes del juego.

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Elogios a Lionel Messi

Lionel Scaloni aseguró que ver jugar a Lionel Messi con 38 años es "verdaderamente increíble" y afirmó de manera contundente: "Hace 20 años que asombra en cada partido, hasta que él quiera será el mejor". Consultado sobre qué le dio su cuerpo técnico al capitán, Scaloni concluyó que "naturalidad": "Sabe que tiene un grupo de gente alrededor que se va a brindar, que ven en él un Dios y también un pibe de barrio, que lo admiran pero le pueden hablar de cualquier cosa".

La presión de ser candidatos

Tras el debut arrasador, Scaloni aseguró que el equipo tiene los pies en la tierra: "Este equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar, tenemos un montón de ejemplos. En este Mundial están pasando cosas difíciles, raras, y eso nos fortalece. Si hacemos las cosas bien y trabajamos como hoy, será difícil que nos ganen, pero puede pasar".

NZ