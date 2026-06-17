Uno por uno, la calificación de todos los jugadores argentinos en la goleada por 3-0 sobre Argelia, partido correspondiente a la Fecha 1 del Grupo J en la Copa Mundial 2026.

Los puntajes de la Selección Argentina

Emiliano Martínez (6): Debutó con arco invicto en la Copa del Mundo y aunque esbozó alguna molestia en su dedo, prácticamente no tocó la pelota con las manos. Destacó como primer pase del equipo en un comienzo de torneo tranquilo.

Dibu Martínez

Gonzalo Montiel (5): Arrancó con algunas dudas y pierna fuerte, terminó acomodándose ante un rival que encontró posibilidades de ataque por su sector. Fue reemplazado en el entretiempo.

Cuti Romero (6): Volvió a tener minutos oficiales tras mucho tiempo y cumplió con solvencia y jerarquía. Fue certero para manejar la pelota y pasó pocos sobresaltos, más allá de perder algún que otro duelo en las afueras del área.

Lisandro Martínez

Lisandro Martínez (6): Justificó su presencia en el primer equipo con orden en cada movimiento, y su habitual claridad para tocar la pelota. Lisandro estuvo firme en la marca, se acopló bien con Cuti Romero y completó una actuación que le da crédito para sostener el lugar.

Facundo Medina (8): Tuvo su chance y no la desaprovechó, lejos de eso fue lo mejor de la línea defensiva. Tuvo autoridad en el lateral, y aunque pisó poco el campo rival, lo hizo con criterio. Se plegó muy bien a los centrales y también asistió a Mac Allister en el mediocampo.

Facundo Medina

Thiago Almada (5): Más comprometido con la contención del mediocampo que con la ofensiva, se movió lejos del área en líneas generales. Almada jugó para el equipo y eso le quitó la frescura que supo mostrar en otras oportunidades, aunque estuvo a la altura.

Alexis Mac Allister (7): Fue el cinco posicional del equipo y cumplió, como suele hacer, con notable panorama y criterio para ocupar los espacios. Acompañado por Medina en defensa, lo más vistoso de la circulación de Argentina fue cuando combinó con Enzo y Almada.

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández (6): Cumplió con su función sobradamente, aunque se lo notó algo contenido en la generación de fútbol. Enzo se movió a la izquierda de Mac Allister con responsabilidad en ambos lados de la cancha, y aunque lo resolvió bien, careció de brillo.

Rodrigo De Paul (8): El mejor de los mediocampistas, o al menos el más disruptivo y regular. De Paul logró convivir entre los aspectos ofensivos y defensivos, con alto ritmo y buen panorama. Falló en un contragolpe que no logró definir, sin resto para disparar en el ingreso al área.

Rodrigo de Paul

Lionel Messi (10): Todo lo que pueda decirse sobre él, queda corto. A veinte años de su primer gol en la Copa del Mundo, Messi reescribió la historia del torneo marcando los tres goles que lo posicionaron, junto a Klose, como el máximo artillero histórico de la competencia. Convirtió desde afuera del área, desde adentro y también rematando en la medialuna. Dio una clase de fútbol y otra de vigencia, sacando máximo brillo de los espacios que le aparecieron.

Lionel Messi

Lautaro Martínez (6): Se movió bien sin la pelota, abriendo espacios para él y también para sus compañeros. Asistió a Messi en el gol anulado y falló en el momento de armar la individual, con un remate cruzado que no generó mayor peligro. Siempre se espera más de Lautaro.

Siempre Messi: show, hat-trick y récord histórico a 20 años de su primer gol en la Copa del Mundo

Nahuel Molina (6): Jugó todo el complemento y se mostró un escalón por sobre Montiel. Despejó dudas sobre su aspecto físico con dinámica y presencia en el terreno rival.

Julián Álvarez (5): Volvió al ruedo oficial tras más de un mes sin jugar al fútbol, y dio pasos lentos pero firmes. Cuando esté pleno, Julián volverá al primer equipo.

Nicolás González (6): Entró para cubrir el sector izquierdo y se mostró más cómodo que Almada para ser rueda de auxilio. Se anotó el pase para el tercer gol de Messi.

Nicolás Otamendi: Diez minutos en cancha para Otamendi, que entró con todo definido.

Nico Paz: Tuvo su debut oficial con Argentina en la Copa del Mundo, disputó diez minutos.