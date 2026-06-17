Editor de Deportes
Uno por uno, la calificación de todos los jugadores argentinos en la goleada por 3-0 sobre Argelia, partido correspondiente a la Fecha 1 del Grupo J en la Copa Mundial 2026.
Los puntajes de la Selección Argentina
Emiliano Martínez (6): Debutó con arco invicto en la Copa del Mundo y aunque esbozó alguna molestia en su dedo, prácticamente no tocó la pelota con las manos. Destacó como primer pase del equipo en un comienzo de torneo tranquilo.
Gonzalo Montiel (5): Arrancó con algunas dudas y pierna fuerte, terminó acomodándose ante un rival que encontró posibilidades de ataque por su sector. Fue reemplazado en el entretiempo.
Cuti Romero (6): Volvió a tener minutos oficiales tras mucho tiempo y cumplió con solvencia y jerarquía. Fue certero para manejar la pelota y pasó pocos sobresaltos, más allá de perder algún que otro duelo en las afueras del área.
Lisandro Martínez (6): Justificó su presencia en el primer equipo con orden en cada movimiento, y su habitual claridad para tocar la pelota. Lisandro estuvo firme en la marca, se acopló bien con Cuti Romero y completó una actuación que le da crédito para sostener el lugar.
Facundo Medina (8): Tuvo su chance y no la desaprovechó, lejos de eso fue lo mejor de la línea defensiva. Tuvo autoridad en el lateral, y aunque pisó poco el campo rival, lo hizo con criterio. Se plegó muy bien a los centrales y también asistió a Mac Allister en el mediocampo.
Thiago Almada (5): Más comprometido con la contención del mediocampo que con la ofensiva, se movió lejos del área en líneas generales. Almada jugó para el equipo y eso le quitó la frescura que supo mostrar en otras oportunidades, aunque estuvo a la altura.
Alexis Mac Allister (7): Fue el cinco posicional del equipo y cumplió, como suele hacer, con notable panorama y criterio para ocupar los espacios. Acompañado por Medina en defensa, lo más vistoso de la circulación de Argentina fue cuando combinó con Enzo y Almada.
Enzo Fernández (6): Cumplió con su función sobradamente, aunque se lo notó algo contenido en la generación de fútbol. Enzo se movió a la izquierda de Mac Allister con responsabilidad en ambos lados de la cancha, y aunque lo resolvió bien, careció de brillo.
Rodrigo De Paul (8): El mejor de los mediocampistas, o al menos el más disruptivo y regular. De Paul logró convivir entre los aspectos ofensivos y defensivos, con alto ritmo y buen panorama. Falló en un contragolpe que no logró definir, sin resto para disparar en el ingreso al área.
Lionel Messi (10): Todo lo que pueda decirse sobre él, queda corto. A veinte años de su primer gol en la Copa del Mundo, Messi reescribió la historia del torneo marcando los tres goles que lo posicionaron, junto a Klose, como el máximo artillero histórico de la competencia. Convirtió desde afuera del área, desde adentro y también rematando en la medialuna. Dio una clase de fútbol y otra de vigencia, sacando máximo brillo de los espacios que le aparecieron.
Lautaro Martínez (6): Se movió bien sin la pelota, abriendo espacios para él y también para sus compañeros. Asistió a Messi en el gol anulado y falló en el momento de armar la individual, con un remate cruzado que no generó mayor peligro. Siempre se espera más de Lautaro.
Siempre Messi: show, hat-trick y récord histórico a 20 años de su primer gol en la Copa del Mundo
Nahuel Molina (6): Jugó todo el complemento y se mostró un escalón por sobre Montiel. Despejó dudas sobre su aspecto físico con dinámica y presencia en el terreno rival.
Julián Álvarez (5): Volvió al ruedo oficial tras más de un mes sin jugar al fútbol, y dio pasos lentos pero firmes. Cuando esté pleno, Julián volverá al primer equipo.
Nicolás González (6): Entró para cubrir el sector izquierdo y se mostró más cómodo que Almada para ser rueda de auxilio. Se anotó el pase para el tercer gol de Messi.
Nicolás Otamendi: Diez minutos en cancha para Otamendi, que entró con todo definido.
Nico Paz: Tuvo su debut oficial con Argentina en la Copa del Mundo, disputó diez minutos.