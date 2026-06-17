Los mejores memes de la goleada de Argentina vs Argelia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 puso primera para el campeón defensor con una verdadera fiesta en Kansas City, donde Argentina impuso sus condiciones con solidez y derrotó 3-0 a Argelia para arrancar con el pie derecho en el Grupo J.

A pesar de que el conjunto africano intentó plantar batalla en el regreso a la máxima cita, el elenco nacional manejó los hilos del encuentro y terminó abrochando un triunfo clave para encender la ilusión de su gente, apuntalado por un hat-trick histórico de Lionel Messi que lo llevó a alcanzar el récord de Miroslav Klose.

Argentina vs Argelia: histórico hat-trick Lionel Messi para golear en el debut por Copa Mundial 2026

Argentina 3 - 0 Argelia

Este panorama de superioridad argentina, sumado al color de una espectacular jornada de fútbol y, sobre todo, a la insólita mala fortuna de Lautaro Martínez de cara al arco, hizo que los fanáticos no dudaran en explotar internet con todo tipo de memes y reacciones de lo más graciosos.

El foco principal de las cargadas estuvo en el Toro, pero las redes sociales tampoco perdonaron al resto de las selecciones de CONMEBOL (como Brasil o Uruguay), haciendo hincapié en que Argentina fue la única potencia sudamericana capaz de ganar con autoridad.

Los mejores memes y reacciones

FMZ