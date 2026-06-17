Messi en Argentina vs Argelia: show, hat-trick y récord histórico a 20 años de su primer gol en el Mundial

​Lionel Andrés Messi inició la sexta Copa del Mundo de su carrera con dos goles en menos de veinte minutos. El primero, bien anulado por fuera de juego, el segundo, otra genialidad. Messi atacó por carril central, con espacio, y sacó un tremendo zurdazo que encontró mínima complicidad en la reacción de Luca Zidane.

Hat-Trick para igualar el récord histórico de Miloslav Klose

Lionel Messi convirtió el segundo aprovechando un rebote que Zidane dejó vivo en el área, para atacar la pelota a puro olfato goleador.

El tercero llegó a quince del cierre, con Nico González encontrando a Messi en la medialuna, quien nuevamente con espacios se acomodó para definir al 3-0 argentino. Locura total en Kansas City.

Los números de Lionel Messi con la Selección Argentina

Messi disputa su partido 200 con la Selección Argentina, y convirtió los 120 goles que lo mantienen como el máximo artillero histórico del combinado nacional. 16 de esos tantos fueron en la Copa del Mundo, con 20 años de diferencia.

Lionel Messi hace historia en el debut de Argentina: primer futbolista en jugar seis Mundiales

Lionel Messi igualó el récord del alemán Miloslav Klose, quedando a solo una conquista del récord en solitario. Detrás, con 14, aparece Kylian Mbappé.

16 de junio: el día gol de Lionel Messi en la Copa Mundial

La exagerada vigencia de Lionel Andrés Messi en la Copa Mundial 2026 se ratifica con otra estadísticas increíble: este martes 16 de junio se cumplieron exactamente 20 años desde su primer gol en el torneo.

El 16 de junio de 2006 Lionel Messi marcó el primero de sus, al momento, 16 goles en la Copa del Mundo. Fue el sexto de Argentina ante Serbia y Montenegro, nación que ya no existe como tal.

Todos los goles de Lionel Andrés Messi en la Copa Mundial de la FIFA

1. Mundial 2006 vs Serbia y Montenegro (Grupos)

2. Mundial 2014 vs Bosnia y Herzegovina (Grupos)

3. Mundial 2014 vs Irán (Grupos)

4. Mundial 2014 vs Nigeria (Grupos)

5. Mundial 2014 vs Nigeria (Grupos)

6. Mundial 2018 vs Nigeria (Grupos)

7. Mundial 2022 vs Arabia Saudita (Grupos)

8. Mundial 2022 vs México (Grupos)

9. Mundial 2022 vs Australia (Octavos de final)

10. Mundial 2022 vs Países Bajos (Cuartos de final)

11. Mundial 2022 vs Croacia (Semifinales)

12. Mundial 2022 vs Francia (Final)

13. Mundial 2022 vs Francia (Final)

14. Mundial 2026 vs Argelia (Grupos)

15. Mundial 2026 vs Argelia (Grupos)

16. Mundial 2026 vs Argelia (Grupos)

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