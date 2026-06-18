El lateral derecho de Nueva Zelanda, Tim Payne, trasladará su impacto a la Copa Sudamericana 2026. El Club Olimpia de Paraguay confirmó la llegada del futbolista desde Wellington Phoenix, dueño de su pase, y el defensor de 32 años se mudará a Sudamérica una vez que concluya su participación en la Copa Mundial 2026.

El futbolista, que explotó de manera exponencial en sus redes sociales gracias a una campaña del influencer argentino Valentín Scarsini ("El Scarso"), pasó de tener cinco mil seguidores a superar la barrera de los cinco millones en apenas un par de semanas. Este inesperado impacto mediático global terminó llamando la atención de muchos clubes desde el lado "marketinero" demostrando la fuerza de las redes y como las marcas pueden explotarlo.

Tim Payne debutó en la Copa Mundial 2026 y estallaron los memes

El futbolista, que explotó de manera exponencial en sus redes sociales gracias a una campaña del influencer argentino Valentín Scarsini ("El Scarso"), pasó de tener cinco mil seguidores a superar la barrera de los cinco millones en apenas un par de semanas. Este inesperado impacto mediático global terminó llamando la atención de muchos clubes desde el lado "marketinero" demostrando la fuerza de las redes y como las marcas pueden explotarlo.

Olimpia de Paraguay oficializó a Tim Payne como refuerzo

Olimpia, tres veces campeón de la Copa Libertadores, sumará de esta forma jerarquía y experiencia internacional a su plantel profesional para disputar la fase final de la Copa Sudamericana. En dicho certamen continental, el Deca espera en los octavos de final por el ganador de la llave entre Vasco da Gama e Independiente Medellín.

Tim Payne podría enfrentarse a River y Boca por Copa Sudamericana: cuándo y en qué fase

Este jueves 18 de junio el equipo paraguayo realizó una publicación en redes sociales anunciando la llegada del lateral, en una acción claramente orientada en el marketing y que pondrá al fenómeno viral en el interesante desafío de disputar el Fútbol Sudamericano.

LT./NZ