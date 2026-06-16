Francia le ganó 2-0 con Senegal por la primer fecha del Grupo I de la Copa del Mundo: Kylian Mbappé y Bradley Barcola fueron los goleadores

Los Galos supieron sufrir y liquidar a un rival que se plantó desde el minuto 1. Senegal manejó los hilos de la primera parte, teniendo dos chances claras, pero los europeos supieron hacer una mejor segunda parte, dar vuelta las sensaciones y ganar el encuentro.

Ante una amenaza tan fuerte como el equipo africano, Mbappé y compañía tuvieron un primer tiempo pasivo y dejando actuar al rival, pero en el segundo tiempo Senegal no pudo mantener el ritmo y se quedó.

Pasada la hora de partido, Mbappé tiro una diagonal tras una increíble jugada de Michael Olise. El delantero del Real Madrid solo tuvo que esquinarla un poco, pero en esos minutos recién se empezó a ver un poco del 10, que hasta entonces estaba desaparecido.

El segundo gol cayó con un Senegal al ataque. Los revulsivos franceses pueden ser titulares en cualquier equipo del mundo y de contra, con un lujo en la definición, Bradley Barcola liquidó a los leones y mató a todos los fantasmas de un comienzo complicado, pero sobre el final la acción siguió.

Ya cuando el partido parecía cocinado, en tiempo de descuento, Mbaye puso el descuento para los senegaleses, pero la repetición no había salido aún, que Mbappé recibió un pase tras ganar metros sacando del medio, probó de lejos y convirtió un golazo para llegar a su decimocuarto gol en copas del mundo.

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Cómo llega Francia

Favoritismo intacto: Les Bleus llegan a Norteamérica con la chapa de candidatos puesta y la espina clavada de la final perdida en Qatar hace tres años y medio. Con Didier Deschamps firmemente al mando en su tercer mundial consecutivo, el combinado europeo transita una etapa de renovación dorada combinada con experiencia letal.

Alertas en la previa: Si bien el recambio asusta por su jerarquía, la preparación dejó algunas dudas en el cuerpo técnico. De los cuatro amistosos disputados este año, Francia venció a Brasil (2-1), Colombia (3-1) e Irlanda del Norte (3-1), pero encendió las alarmas al caer sorpresivamente por 2-1 ante Costa de Marfil a solo diez días del debut.

Cómo llega Senegal

Los Leones de la Teranga quieren rugir: El seleccionado africano asoma como el rival más complejo de la zona y llega con la confianza de sus últimas grandes actuaciones internacionales. Saben perfectamente lo que es plantarse ante los gigantes y apuestan a su rigor físico y transiciones rápidas para lastimar.

Historial político y deportivo: El choque tiene un trasfondo especial debido a los lazos históricos coloniales entre ambas naciones. De hecho, varias estrellas francesas poseen raíces senegalesas, lo que le añade un condimento de hermandad y rivalidad único sobre el césped norteamericano.

Las posibles formaciones

Didier Deschamps pondrá toda la carne al asador para evitar sorpresas en el debut, apostando a un esquema ofensivo pero equilibrado en el retroceso. Por su parte, el combinado africano plantará un bloque compacto en mitad de cancha para tapar los carriles de aceleración de Mbappé y Dembélé.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann; Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal: Édouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismaily Jakobs; Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr; Ismaïla Sarr, Boulaye Dia y Sadio Mané. DT: Aliou Cissé.

LT.