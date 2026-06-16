La Selección de Noruega volvió a la Copa Mundial de la FIFA tras 28 años de ausencia y pisó fuerte en el debut: con un doblete del intratable Erling Haaland, venció 4-1 a Irak en el Gillette Stadium de Massachusetts. En el marco de la primera jornada de la fase de grupos, el equipo europeo impuso su jerarquía gracias a una actuación estelar de su máxima figura, quien pagó con goles la expectativa.

Erling Haaland en la Copa Mundial 2026

Erling Haaland se llevó todos los flashes y comenzó a cumplir con su esperada cuota goleadora de arranque. El temible delantero del Manchester City abrió la cuenta en media hora, apareciendo por sorpresa por el segundo palo para estampar el 1-0 parcial que desató la locura nórdica.

Reacción asiática y el show del "Androide"

Pese al golpe, el combinado iraquí recogió el guante rápidamente y complicó los planes europeos. La paridad llegó gracias a una gran irrupción goleadora de Ayman Hussein, quien capitalizó una distracción en el fondo noruego para poner el 1-1 y encender la ilusión de su gente en las tribunas.

Sin embargo, la alegría asiática duró un suspiro porque Noruega recuperó la ventaja antes del descanso, otra vez por intermedio de su ancho de espada. Haaland aprovechó un grosero error del arquero Hassan, quien falló en un saque largo, capturó el rebote y mandó la pelota a la red para el 2-1.

Superioridad vikinga y más goles en el complemento

El segundo tanto apagó las intenciones de Irak y llenó de confianza al plantel conducido por Ståle Solbakken. Durante el segundo tiempo, los europeos dominaron los hilos del juego en la mitad de la cancha y contaron con varias situaciones claras. El defensor Leo Østigård ganó de arriba tras un córner preciso y, con un testazo certero, clavó el 3-1, mientras que el cuarto fue obra del propio Ayman Hussein, que rebotó involuntariamente contra propia puerta.

Erling Haaland en el Mundial 2026

Lo que se les viene en el Grupo

Con este resultado, los nórdicos se perfilan como serios candidatos a avanzar de ronda y ya ponen la cabeza en su próximo compromiso. Noruega enfrentará a Senegal el próximo lunes, en un duelo que puede definir su clasificación a los octavos de final.

Los primeros goles de Erling Haaland en un Mundial: doblete histórico y récord de Noruega

Por su parte, el elenco iraquí quedó sin margen de error y buscará la recuperación de manera urgente. El mismo lunes, Irak se jugará su continuidad en el torneo ante Francia, en un choque de alto riesgo para las aspiraciones del conjunto asiático.

Estadísticas y Minuto a Minuto de Irak vs Noruega

LT./NZ