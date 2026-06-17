Lionel Messi hizo historia Argentina vs Argelia: primer futbolista en jugar seis Mundiales

Lionel Messi sigue escribiendo la historia más grande. En el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026 ante Argelia, el capitán saltó al campo de juego y se transformó de manera oficial en el primer futbolista en toda la historia en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo.

Lionel Messi en la Copa Mundial 2026

Una vigencia que desafía al tiempo y a las estadísticas

El camino del rosarino, que comenzó hace dos décadas en Alemania 2006, sumó una nueva e inédita página dorada en Norteamérica. Al formar parte del once inicial de la Scaloneta en el certamen, el diez ostenta un récord en solitario tras sus pasos por Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y la recordada gloria eterna conseguida en Catar 2022.

Lionel Messi en la Copa Mundial 2026

Además del hito de las seis citas máximas, el crack de 38 años alcanzó la mítica cifra de 200 partidos internacionales vistiendo la camiseta celeste y blanca. Su increíble regularidad lo llevó a Estados Unidos, México y Canadá acumulando 117 goles y cuatro títulos mayores consecutivos en los últimos años.

Lionel Messi alcanzó a Klose como el máximo goleador histórico en Mundiales

Messi expandió una marca que le pertenece desde la final en Lusail: es el hombre con más partidos jugados en la historia de los Mundiales (26), superando los 25 de Lothar Matthäus. Y con su triplete alcanzó otro registro increíble.

Goleadores históricos de los Mundiales: en qué puesto está Lionel Messi y cuál es el récord a batir

El astro sumó 17 victorias mundialistas a lo largo de su carrera e igualó al germano Miroslav Klose. De la misma forma, con sus 16 goles convertidos, Leo alcanzó al propio Klose (16) como el máximo goleador histórico de la competición.