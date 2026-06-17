Inglaterra le ganó a Croacia en un partidazo por 4-2 con un Harry Kane estelar

Inglaterra la ganó 4-2 a Croacia, por la primera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Kane, Bellingham, Rashford, Musa y Baturina fueron los goleadores.

Los Tres Leones fueron totalmente superiores a los Vatreni durante gran parte del encuentro, pero a no confiarse. El poderío ofensivo de Harry Kane (que llegó a su decimo gol mundialista) fue suficiente para salir vivo de la primera mitad, ya que el nueve marcó por duplicado, pero las dos llegadas del rival terminaron en gol. A pesar de que se mostró competitivo, el equipo de Mordic quedó expuesto en la segunda mitad, tras el gol al minuto de Bellingham y a pesar de que metió mano en el banco para meter refresco, Rashford liquidó el encuentro.

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Kane fue la figura tras hacer un partidazo. No solo hizo su penal e hizo de cabeza, sino que también bajó a recibir la pelota para limpiar el juego, ya que no arrastraba marca saliendo de la primera línea. Corrió 11 kilómetros, siendo top 3 de los que más entrega tuvieron, pero también fue clave en los últimos minutos para tapar un tiro, normal terminar acalambrado. Su único punto en contra fue la primer jugada, donde falló la pena máxima, pero el VAR le dio una nueva oportunidad.

Lo más destacado de Croacia será siempre si competencia. Nunca hay que darlo por muerto y hoy ante una nueva candidata le puso los puntos en la primera mitad, claramente Modric estaba un ritmo abajo, pero aún así sus compañeros fueron quienes bancaron al abanderado y dieron la cara, aunque fuera tan solo un tiempo.

El fondo de los Lions fue muy endeble, se mostró también sobre el final, pero los croatas no corrieron con la misma suerte. En el arco está Dominik Livaković, que ya demostró su potencial en 2022. No solo atajó "el penal que no fue", sino que también se transformó en la figura de la visita.

Este grupo lo cerrarán Ghana y Panamá, por lo que los europeos parten como candidatos para pasar a la siguiente fase, pero si hay algo que se destaca este Mundial es por los goles y los batacazos.

EL MINUTO A MINUTO

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Cómo llega Inglaterra al debut en el Mundial 2026

Los "Tres Leones" arriban a la cita mundialista con el rótulo de máximos favoritos y bajo la conducción táctica de Tuchel. Tras una eliminatoria impecable donde sellaron su clasificación con puntaje perfecto y valla invicta, el equipo inglés ha demostrado una madurez táctica notable. En sus compromisos preparatorios, el conjunto británico mostró solvencia al superar 1-0 a Nueva Zelanda y golear 3-0 a Costa Rica, consolidando una estructura que busca transformar años de promesas en un título que le es esquivo desde 1966.

Selección de Inglaterra

Cómo llega Croacia al debut en el Mundial 2026

El elenco balcánico enfrenta el Mundial 2026 en un periodo de transición generacional, pero con la garra competitiva que los caracteriza. Bajo la dirección de Zlatko Dalić, el equipo intenta equilibrar la jerarquía de sus referentes históricos —con Luka Modrić a la cabeza— con la frescura de nuevos valores que buscan trascender. Pese a haber cerrado las eliminatorias como líderes de su zona, los croatas han tenido una preparación irregular, combinando una derrota ante Bélgica con una victoria reciente frente a Eslovenia, lo que añade una cuota de incertidumbre sobre su nivel real para este estreno de alto voltaje.

Selección de Croacia

Inglaterra vs Croacia: las posibles formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham o Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Andrej Kramarić, Petar Sučić y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.

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BP