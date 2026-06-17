Los mejores goles del Mundial 2026: Lionel Messi y Kylian Mbappé se anotaron a la lista

La primera fecha del Mundial 2026 arrancó con la pólvora encendida en las canchas de Norteamérica, regalando a los hinchas una colección de gritos sagrados que ya candidatean al premio del mejor gol del Mundial. En las distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá, las grandes potencias pisaron firme y sus principales figuras como Lionel Messi o Kylian Mbappé no decepcionaron, pero también hubo joyas escondidas y golazos de los menos esperados.

La zurda mágica de Leo Messi en Kansas City

Messi convirtió por triplicado ante Argelia en el debut argentino en la Copa del Mundo. Su tercer gol, para alcanzar a Klose, fue el elegido para entrar en la lista.

La bomba de Mbappé desde 30 metros

Francia le ganaba 2-0 a Senegal y tras un gol de los africanos, nació una posible ilusión de empatarlo. Tras el saqué de medio, Kiki probó de lejos y a cobrar.

Qué problema personal tiene Lionel Messi: la verdad detrás de sus lágrimas en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Party in the USA: Gio Reyna de cacheteada selló la goleada

Estados Unidos ya desfilaba ante Paraguay por 3-1, pero en una de esa posesiones largas de un equipo ganador, parecía que los locales se defendían con la pelota, pero tras 30 pases, Reyna pisó el área y con cara externa puso el cuarto

Corea le puso emoción desde el día 1

In-Beom puso el empate parcial entre República Checa y Corea del Sur. Tras una buena jugada por le medio, el jugador no definió rápido, sino más bien, se lo tomó con calma y la termió punteando para romper el cero. Los asiáticos ganaron 2-1.

Otra vez a Brasil se la pican: Saibari asusto al Penta

En un asedio Marroquí en la primera parte, Saibari recibió una pelota entre la defensa brasilera y ante la mala salida de Alisson Becker, el delantero se la picó para el 1-0.

LT.