lunes 22 de junio del 2026
Mundial 2026

"Uno, dos, tres... ¡viva Leo Messi!": los títulos más impactantes de la prensa internacional tras su triplete

Tras su brillante triplete frente a Argelia, Lionel Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo y empató el récord histórico de Miroslav Klose. La actuación del capitán argentino a los 39 años despertó la admiración unánime de los medios más importantes del planeta.

Argentina Vs Argelia Mundial 2026
Argentina Vs Argelia Mundial 2026 | FotoBaires
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Lo de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia no fue solo una goleada 3-0; fue una clase magistral que quedará grabada en los libros dorados del fútbol. Con este resultado, el "10" no solo impulsó al equipo, sino que logró alcanzar la marca de 16 conquistas en Mundiales, igualando la línea del alemán Miroslav Klose y posicionándose, una vez más, en la cima de la historia.

Qué problema personal tiene Messi: la verdad detrás de sus lágrimas en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La mirada desde Europa: un "histórico" absoluto

Pese a que el partido finalizó en la madrugada europea, los grandes portales del Viejo Continente no tardaron en reaccionar, coincidiendo en calificar la gesta como un momento histórico. En España, As tituló con un rotundo "¡Histórico Messi!", mientras que Marca destacó: "Messi, hat-trick... e historia del fútbol". Por su parte, Mundo Deportivo señaló: "Messi ilumina a Argentina y hace historia".

La prensa extranjera se rindió a los pies de Messi

La prensa extranjera se rindió a los pies de Messi

En Italia La Gazzetta dello Sport no se quedó atrás: "¡Messi hace la historia! Triplete en Argentina-Argelia y alcanza a Klose en la tabla de artilleros mundiales".

La prensa extranjera se rindió a los pies de Messi

Por otroa lado, en Francia L'Equipe, que venía enfocado en Kylian Mbappé, se rindió ante el rosarino con un elogioso: "Uno, dos, tres... ¡viva Leo Messi!".

La prensa extranjera se rindió a los pies de Messi

El eco en América: admiración sin fronteras

La repercusión no fue exclusiva de Europa. El impacto del capitán también resonó con fuerza en el continente americano, donde los medios buscaron definiciones para describir a un jugador que desafía el paso del tiempo.

El sitio brasileño Ge (O Globo) encabezó su cobertura con un contundente "Messi, Messi, Messi", destacando la magnitud de su actuación. En México, el diario Récord resumió el sentimiento de miles de fanáticos con una frase que ya es viral: "Messi es tan Messi que ya no importa lo demás". 

La prensa extranjera se rindió a los pies de Messi

BP

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