Lo de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia no fue solo una goleada 3-0; fue una clase magistral que quedará grabada en los libros dorados del fútbol. Con este resultado, el "10" no solo impulsó al equipo, sino que logró alcanzar la marca de 16 conquistas en Mundiales, igualando la línea del alemán Miroslav Klose y posicionándose, una vez más, en la cima de la historia.

Qué problema personal tiene Messi: la verdad detrás de sus lágrimas en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La mirada desde Europa: un "histórico" absoluto

Pese a que el partido finalizó en la madrugada europea, los grandes portales del Viejo Continente no tardaron en reaccionar, coincidiendo en calificar la gesta como un momento histórico. En España, As tituló con un rotundo "¡Histórico Messi!", mientras que Marca destacó: "Messi, hat-trick... e historia del fútbol". Por su parte, Mundo Deportivo señaló: "Messi ilumina a Argentina y hace historia".

En Italia La Gazzetta dello Sport no se quedó atrás: "¡Messi hace la historia! Triplete en Argentina-Argelia y alcanza a Klose en la tabla de artilleros mundiales".

Por otroa lado, en Francia L'Equipe, que venía enfocado en Kylian Mbappé, se rindió ante el rosarino con un elogioso: "Uno, dos, tres... ¡viva Leo Messi!".

El eco en América: admiración sin fronteras

La repercusión no fue exclusiva de Europa. El impacto del capitán también resonó con fuerza en el continente americano, donde los medios buscaron definiciones para describir a un jugador que desafía el paso del tiempo.

El sitio brasileño Ge (O Globo) encabezó su cobertura con un contundente "Messi, Messi, Messi", destacando la magnitud de su actuación. En México, el diario Récord resumió el sentimiento de miles de fanáticos con una frase que ya es viral: "Messi es tan Messi que ya no importa lo demás".

BP