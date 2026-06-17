El estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo dejó tela para cortar adentro de la cancha con el inapelable triunfo 3-0 ante Argelia, sino también en las tribunas exclusivas del estadio. Corría el minuto 17 del primer tiempo cuando Lionel Messi ensayó una de sus clásicas apiladas magistrales para colgar la pelota del ángulo y abrir el marcador de la Scaloneta, desatando la locura en el imponente palco dirigencial.

Argentina vs Argelia: Messi le bajó importancia a su histórico récord: "Es un orgullo competir, pero no significa nada"

Las cámaras captaron al instante la desaforada reacción de Claudio "Chiqui" Tapia, quien saltó de su asiento gritando el gol con el alma y revoleando los brazos en un desahogo total. El mandatario de la AFA volvió a ratificar su mística ganadora en una escena que rápidamente se volvió viral en todas las plataformas digitales.

Abrazos con la plana mayor e invitados de lujo

La locura por la genialidad del capitán unió de forma inmediata al mandamás del fútbol argentino con Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, quien no dudó en fundirse en un fuerte abrazo de camaradería con el dirigente sanjuanino. A escasos metros del festejo también se encontraba el mismísimo Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, que observó con una sonrisa el fervor rioplatense que dominó el recinto preferencial.

La cumbre de fútbol en las alturas contó además con la prestigiosa presencia de glorias históricas e intocables de nuestra Selección como Mario Alberto Kempes y Oscar Ruggeri. Ambos campeones del mundo asintieron con aplausos y emoción el tanto de Leo, mientras compartían anécdotas en la antesala del gran debut continental.

LT.