Lionel Messi igualó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador el mundiales: la lista completa

La Selección argentina arrancó con todo la defensa de la corona en el Mundial 2026. En la noche del martes 16 de junio, el conjunto de Lionel Scaloni despachó 3-0 a Argelia. El gran protagonista fue Lionel Messi, quien con un hat-trick antológico rompió las redes y alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos.

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A punto de cumplir 39 años, el astro rosarino destrabó el encuentro en el primer tiempo tras un pase de Rodrigo De Paul y estiró la cuenta en el complemento aprovechando un rebote del arquero Luca Zidane. Con el tercer grito de la velada tras asistencia de Nico González, el 10 decoró el resultado y firmó su primer triplete mundialista absoluto para asaltar el olimpo del fútbol internacional.

El desglose de una marca monstruosa

El camino de Messi hacia la cima de artilleros históricos abarca seis Copas del Mundo y un total de 27 partidos jugados. Festejó su primer gol en Alemania 2006, sumó cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en la épica consagración de Qatar 2022 y ahora sumó tres gritos directos en la presente edición de Norteamérica.

Por su parte, el atacante germano Miroslav Klose construyó su récord de 16 goles en 24 encuentros repartidos a lo largo de cuatro certámenes (2002, 2006, 2010 y 2014). Aunque comparten la cantidad de gritos sagrados, el argentino lo supera ampliamente en la influencia global del juego, ya que registra además 8 asistencias en su cuenta personal.

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Detrás de la línea que comparten Messi y Klose, el podio histórico lo completa el brasileño Ronaldo Nazário con 15 festejos. Un escalón más abajo se ubican el bombardero alemán Gerd Müller y el francés Kylian Mbappé, ambos con 14 gritos; el galo metió un doblete frente a Senegal horas antes del partido argentino y mete presión en la pelea directa por el trono.

El plantel nacional ya enfoca los cañones en el próximo compromiso del Grupo J para abrochar la clasificación a la siguiente ronda. Tras la ovación total de las tribunas en Kansas, el 10 dejó en claro que su ambición competitiva sigue intacta en el torneo más exigente de l mundo.

LOS 25 MÁXIMOS GOLEADORES EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES

Lionel Messi (Argentina) – 16 goles. Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles. Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles. Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles. Gerd Müller (Alemania Occidental) – 14 goles. Just Fontaine (Francia) – 13 goles. Pelé (Brasil) – 12 goles. Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles. Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles. Helmut Rahn (Alemania Occidental) – 10 goles. Gary Lineker (Inglaterra) – 10 goles. Gabriel Batistuta (Argentina) – 10 goles. Thomas Müller (Alemania) – 10 goles. Teófilo Cubillas (Perú) – 10 goles. Grzegorz Lato (Polonia) – 10 goles. Eusébio (Portugal) – 9 goles. Christian Vieri (Italia) – 9 goles. Jairzinho (Brasil) – 9 goles. Roberto Baggio (Italia) – 9 goles. Paolo Rossi (Italia) – 9 goles. David Villa (España) – 9 goles. Ademir de Menezes (Brasil) – 9 goles. Karl-Heinz Rummenigge (Alemania Occidental) – 9 goles. Uwe Seeler (Alemania Occidental) – 9 goles. Diego Maradona (Argentina) – 8 goles.

LT.