Mundial 2026: el impresionante récord absoluto que Lionel Messi puede romper frente a Austria

La Selección argentina arrancó con una sonrisa gigante su camino en el Mundial 2026 tras despachar a Argelia por 3-0 en Kansas City. La noche mágica del martes 16 de junio dejó a Lionel Messi en la cima del planeta, alcanzando los 16 goles mundialistas e igualando la línea del tanque alemán Miroslav Klose.

Lionel Messi igualado con Klose - FIFA

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Sin embargo, el hambre del capitán no se detiene y la segunda fecha del Grupo J asoma como el escenario ideal para hacer historia grande. El próximo lunes 22 de junio, el combinado de Lionel Scaloni saltará a la cancha para enfrentar a Austria, donde Leo buscará adueñarse de dos récords absolutos.

Si el astro rosarino logra vencer la resistencia del arquero austríaco, alcanzará los 17 tantos en Copas del Mundo. Esto lo convertirá automáticamente en el máximo goleador en soledad de la historia de los Mundiales, destronando definitivamente la marca que el atacante germano ostentaba desde Brasil 2014.

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Cabe destacar que el desglose de sus 16 conquistas actuales abarca seis ediciones del torneo más exigente. Festejó su bautismo en Alemania 2006, sumó cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en la gloria de Qatar 2022 y los tres recientes gritos sagrados frente al elenco africano.

Pero la ambición del diez no se limita únicamente al arco rival, ya que el partido esconde otro registro dorado de la FIFA. Actualmente, Messi comparte con Miroslav Klose el récord de mayor cantidad de partidos ganados en la gran cita, sumando 17 victorias cada uno a lo largo de sus trayectorias.

Un triunfo del plantel nacional ante los europeos rompería ese empate técnico en el historial, otorgándole al capitán su victoria número 17. De esta manera, el crack de Inter Miami pasaría a liderar ambas estadísticas de privilegio en la misma tarde norteamericana.

LT.