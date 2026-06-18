Uzbekistán vs Colombia: gracias a Luis Díaz, los cafeteros ganaron 3-1 por la Copa Mundial 2026

En su debut oficial por el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Colombia pisó fuerte en su presentación y derrotó por 3-1 a Uzbekistán gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, logrando destrabar un encuentro durísimo que se había complicado tras el empate parcial de Abbosbek Fayzullaev.

Con este resultado, el combinado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo sumó sus primeros tres puntos y se subió en soledad a la cima de su zona. De esta manera, el conjunto cafetero mira a todos desde arriba, superando la línea de la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, que defraudó en su estreno absoluto al rescatar un opaco empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo.

Colombia pegó en el cierre de la primera parte

Colombia se marchó al descanso con una sonrisa trabajada en el imponente Estadio Ciudad de México. En un trámite sumamente físico y friccionado, el equipo de Néstor Lorenzo encontró el desahogo en el cierre de la etapa inicial gracias a Daniel Muñoz.

Los Cafeteros mantuvieron el asedio durante todos los 45 minutos iniciales y, de tanto intentarlo, llegó el premio: a los 40 minutos, Muñoz proyectó toda su potencia al área, concretó una gran maniobra colectiva e infló la red para decretar el 1-0. Merecido gol para los sudamericanos, quienes ya habían sorprendido con un fuerte remate de Luis Díaz que se estrelló en el palo.

Segundo tiempo: Colombia sufrió el empate de Uzbekistán, pero apareció Lucho Díaz

El segundo tiempo en el Estadio Ciudad de México se transformó en una verdadera batalla de ida y vuelta. Los latinos sufrieron un sacudón por parte de Uzbekistán pero reaccionó con la jerarquía de sus principales figuras.

A los 15 minutos, Abbosbek Fayzullaev aprovechó un parpadeo en el fondo cafetero, concretó una gran acción y firmó el sorpresivo 1-1 que encendió las alarmas en el banco colombiano.

Sin embargo, la paridad despertó la furia futbolística de los sudamericanos, que asediaron de inmediato el arco defendido por Utkir Yusupov. A los 20 minutos, Luis Díaz frotó la lámpara, capitalizó una gran jugada colectiva y puso el 2-1 para desatar el desahogo de la parcialidad cafetera. Ya sobre los segundos finales, el jugador de Rosario Central, Jáminton Campaz anotó el 3-1 definitivo.

Abbosbek Fayzullaev empató el partido

Lucho Díaz le devolvió la ventaja a Colombia

Jáminton Campaz puso el 3-1 definitivo para Colombia

Estadísticas y minuto a minuto

BP / FMZ