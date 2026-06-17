Ni la magia de Messi pudo llenar el estadio: hubo 1000 asientos vacíos en Argentina vs Argelia

El debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 frente a Argelia en el Kansas City Stadium entregó una certeza deportiva y una fuerte señal de alerta logística. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso de manera contundente por 3 a 0 en el encuentro correspondiente al Grupo J. Sin embargo, la atención de la prensa internacional se centró en un detalle visible desde la transmisión oficial: la presencia de claros en las tribunas.

Argentina 3-0 Argelia

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El periódico británico Daily Mail calificó la situación en las gradas como "un desastre" y remarcó la contradicción directa con las proyecciones previas de la organización. Según el reporte del medio extranjero, aproximadamente 1000 asientos permanecieron sin ocupar durante el desarrollo del partido. Esta cifra encendió alarmas dentro de las oficinas de la FIFA debido al alto perfil del encuentro inicial del vigente campeón del mundo.

La investigación publicada por el medio de Londres indicó que los espacios desiertos se concentraron con mayor notoriedad en los sectores corporativos y en las plateas ubicadas de frente a las cámaras principales de televisión. Las imágenes mostraron sectores despoblados de manera sostenida, una visual incómoda para la entidad madre del fútbol asociado tras haber comunicado previamente el éxito rotundo en los procesos de asignación de localidades.

Las quejas de los hinchas respecto a los valores de los boletos y las fallas intermitentes en la plataforma de distribución oficial ganaron terreno en las horas previas. Las tribunas del recinto de Misuri exhibieron un contraste evidente entre el fervor de los seguidores que lograron ingresar y la frialdad de los bloques de butacas plásticas de color gris que quedaron al descubierto durante los noventa minutos de juego.

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En el terreno de juego, Lionel Messi se encargó de disipar cualquier duda futbolística con una actuación descollante frente al combinado africano. El capitán argentino abrió el marcador a los 17 minutos de la primera mitad mediante un remate certero tras la validación del sistema VAR. La supremacía física y técnica del conjunto sudamericano se acentuó con el correr de los minutos en el césped estadounidense.

El segundo festejo del número diez llegó a los 15 minutos del complemento, lo que consolidó el dominio estratégico del partido. A los 31 minutos del segundo tiempo, Messi completó su hat-trick personal para decretar el 3 a 0 definitivo antes de ser reemplazado por el juvenil Nico Paz a los 34 minutos, bajo una ovación cerrada que bajó desde los sectores colmados de la estructura deportiva.

El próximo compromiso oficial de la Selección Argentina por el Grupo J está programado para el lunes 22 de junio de 2026 a las 14:00 (hora de Argentina) frente a Austria en el Dallas Stadium de Texas.

LT.