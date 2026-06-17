Portugal no pudo ante RD Congo y empataron 1-1 por el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue dando sorpresas. Este miércoles en el Houston Stadium, Texa, la Portugal de Cristiano Ronaldo empató 1-1 ante la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo. João Neves puso en ventaja al conjunto luso en el inicio del partido pero luego, Congo reaccionó a tiempo y encontró la igualdad con un cabezazo de Wissa.

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Portugal arrancó bien pero se "durmió" y Congo lo aprovechó

El partido comenzó con una intensidad marcada por parte del conjunto europeo, que no tardó en inclinar la balanza a su favor. Apenas a los 6 minutos, João Neves capitalizó un preciso centro de Pedro Neto para abrir el marcador con un impecable remate de cabeza que dejó sin opciones a la defensa africana.

Tras el golpe tempranero, Portugal se mostró cómodo, manejando los tiempos del partido con una calma casi absoluta, como si estuviera realizando un entrenamiento de rutina mientras intentaba ampliar la ventaja mediante intentos de Bruno Fernandes.

Sin embargo, la República Democrática del Congo nunca bajó los brazos. Pese a la superioridad técnica del rival, el conjunto africano avisó con remates de media distancia de Yoane Wissa, Cédric Bakambu y Edo Kayembe, quien estuvo muy cerca de anotar a los 33 minutos con un tiro libre que rozó la escuadra.

La confianza excesiva de Portugal le terminó costando caro: sobre el final de la primera etapa, el equipo europeo se "durmió" defensivamente. Aprovechando esa desconcentración, Yoane Wissa igualó las acciones en los minutos de adición con un cabezazo letal tras un saque de esquina, sellando una primera mitad que dejó al conjunto africano con el envión anímico necesario para buscar la hazaña en la segunda parte.

Portugal y Congo repartieron puntos

El segundo tiempo se transformó en una sucesión de oportunidades perdidas. Ambos equipos mostraron una preocupante falta de contundencia en los metros finales, dejando escapar la victoria en un trámite que se volvió tenso y desprolijo conforme avanzaba el reloj.

La República Democrática del Congo fue la primera en avisar a los 63 minutos, cuando Steve Kapuadi estuvo muy cerca de dar vuelta el marcador con un cabezazo que rozó el palo derecho tras una asistencia de Cédric Bakambu. Por parte de Portugal, la presencia de Cristiano Ronaldo fue constante en el área rival, pero la puntería le jugó una mala pasada: el capitán luso desperdició dos situaciones claras de gol de manera consecutiva (68' y 74'), ambas enviando el balón ligeramente desviado del poste derecho tras asistencias de Francisco Conceição.

En el tramo final, el partido se convirtió en un ida y vuelta vertiginoso. Bakambu continuó buscando el gol para el seleccionado africano, pero sus remates de larga distancia se fueron por encima del travesaño (77') o se perdieron por el costado del arco (84'). Portugal intentó desesperadamente romper la paridad a través de desbordes de Francisco Conceição y disparos lejanos de Bruno Fernandes, que también se fueron cerca del palo.

Selección de Portugal

La última gran oportunidad para los lusos llegó en tiempo de descuento (90'+2'), nuevamente en la cabeza de Cristiano Ronaldo, quien tras un centro preciso de Bruno Fernandes no logró darle la dirección necesaria al balón para romper el empate. Con este 1-1 definitivo, Portugal se retira del campo con la sensación de haber dejado escapar dos puntos vitales, mientras que la R.D. Congo celebra un punto histórico en su regreso al escenario mundialista.

Portugal vs R.D.Congo: las formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.

R.D. Congo: Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschak Elia, Yoane Wissa, Nathanaël Mbuku; Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Cómo llega Cristiano Ronaldo al Mundial 2026

A sus 41 años, CR7 se convierte, junto a Lionel Messi, en el primer futbolista de la historia en participar en seis ediciones de la Copa del Mundo. El capitán de Portugal llega a esta cita consolidado como el máximo goleador histórico de su selección, acumulando más de 140 tantos en su carrera internacional, una trayectoria que ha redefinido el estándar de éxito en el fútbol luso desde su debut en Alemania 2006.

Lejos de la presión por el "espejo" de Messi, con quien comparte la marca de presencias mundialistas, Cristiano ha restado trascendencia a la comparación directa al asegurar que no considera que ganar un Mundial sea el único factor que defina si un jugador es el mejor de la historia, enfocándose en cambio en disfrutar de lo que él mismo ha denominado el tramo final de una carrera legendaria.

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BP