Inglaterra vs Croacia: por qué Harry Kane tuvo que patear dos veces el polémico penal

El duelo de alta tensión entre Inglaterra y Croacia por la Copa Mundial de la FIFA 2026 regaló una de las secuencias más dramáticas, insólitas y discutidas en lo que va del certamen norteamericano.

Cuando el partido apenas se estaba armando, una acción reglamentaria en el área croata desató un escándalo que inundó de opiniones cruzadas a las redes sociales. Inglaterra repitió su penal y tuvo dos chances para poder anotar.

El penal de Luka Modric y la muralla de Dominik Livakovic

A los 8 minutos del primer tiempo se rompió la monotonía del juego. En un intento desesperado por despejar la pelota en su propia área, el experimentado Luka Modric llegó tarde y terminó golpeando a un atacante inglés. El árbitro principal del encuentro, el francés Clément Turpin, no dudó un segundo y señaló de forma directa el punto del penal.

El encargado de la ejecución fue el infalible Harry Kane. El delantero de los Three Lions se perfiló, pero se topó con un especialista absoluto en la materia: Dominik Livakovic. El arquero croata, héroe histórico de su país en las definiciones por penales de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, volvió a vestirse de gigante y adivinó la intención de Kane, tapando el remate de manera espectacular.

La intervención del VAR y la polémica decisión de Clément Turpin

El drama absoluto se instaló instantes más tarde. Mientras el seleccionado inglés se disponía a ejecutar el tiro de esquina posterior a la atajada, el juego se detuvo por el llamado del VAR a Turpin.

Desde la cabina tecnológica advirtieron que Livakovic se había adelantado apenas unos centímetros de la línea de cal al momento del impacto de Kane. La milimétrica infracción reglamentaria invalidó la tapada del arquero y obligó a que la pena máxima tuviera que ejecutarse nuevamente.

Con los ánimos caldeados y un clima de absoluta hostilidad por parte de los futbolistas croatas, Harry Kane volvió a pararse frente a la pelota a los 12 pasos del arco. Esta vez, el capitán inglés dejó de lado la potencia, abrió el pie derecho con total jerarquía y colocó el balón lejos del alcance de Livakovic para estampar el 1-0 parcial de Inglaterra.

FMZ