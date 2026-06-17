Qué necesita la Selección Argentina para avanzar a los 16avos de final del Mundial tras el Hat Trick de Messi contra Argelia

La Selección Argentina arrancó con el pie derecho en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La contundente goleada por 3-0 sobre Argelia en el Kansas City Stadium trajo tranquilidad, pero con el nuevo formato de la Copa del Mundo, es momento de sacar la calculadora para saber qué necesita el equipo de Lionel Scaloni para asegurar su lugar en los 16avos de final.

Actualmente, Argentina lidera el Grupo J con 3 puntos y una diferencia de gol de +3, apenas por encima de Austria, que venció 3-1 a Jordania y quedó como escolta (+2). Cabe recordar que a la siguiente instancia avanzarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros de entre los doce grupos.

Así quedó el Grupo J tras la primera fecha

En qué estadio juega Argentina contra Austria por la fecha 2 del Mundial 2026

Qué necesita Argentina para clasificarse a los 16avos de final

Con seis puntos todavía en juego, los panoramas de la Albiceleste de cara a las últimas dos jornadas frente a Austria y Jordania son muy favorables.

Selección Argentina

Si gana los dos partidos: Clasificará como líder absoluta del Grupo J con puntaje ideal (9 unidades).

Clasificará como líder absoluta del Grupo J con puntaje ideal (9 unidades). Si gana un partido (y empata o pierde el otro): Llegará a los 6 puntos y tendrá el boleto prácticamente asegurado. Incluso, si Argentina vence a Austria el lunes y Argelia empata con Jordania, la Scaloneta se clasificará matemáticamente con una fecha de anticipación.

Llegará a los 6 puntos y tendrá el boleto prácticamente asegurado. Incluso, si Argentina vence a Austria el lunes y Argelia empata con Jordania, la Scaloneta se clasificará matemáticamente con una fecha de anticipación. Si empata los dos partidos: Cosechará 5 puntos en total. Históricamente, esa cifra alcanza para avanzar sin inconvenientes entre los dos primeros.

Cosechará 5 puntos en total. Históricamente, esa cifra alcanza para avanzar sin inconvenientes entre los dos primeros. Si empata uno y pierde el otro: Terminará con 4 unidades. Es una cifra que suele bastar para avanzar, ya sea como segundo o como uno de los mejores terceros, donde la diferencia de gol (+3) construida ante Argelia será clave.

Terminará con 4 unidades. Es una cifra que suele bastar para avanzar, ya sea como segundo o como uno de los mejores terceros, donde la diferencia de gol (+3) construida ante Argelia será clave. Si pierde los dos partidos: Quedará con 3 puntos y su panorama será muy complejo. Dependerá exclusivamente de una carambola de resultados ajenos para intentar colarse de forma milagrosa entre los mejores terceros.

El criterio de desempate en el Mundial 2026

En caso de que dos o más equipos igualen en puntos al finalizar las tres fechas, la FIFA determinó los siguientes criterios de desempate de manera estricta:

Mayor cantidad de puntos en el enfrentamiento directo entre los empatados. Mejor diferencia de gol en esos partidos directos. Mayor cantidad de goles marcados en esos partidos directos. Diferencia de gol global en todos los partidos del grupo. Goles convertidos en todos los partidos del grupo. Fair Play (se restan puntos por tarjetas amarillas y rojas). Ranking FIFA (donde Argentina corre con ventaja al estar 1°).

Los posibles rivales en el cuadro de 16avos de final

El posicionamiento final en el Grupo J determinará el camino de Lionel Messi y compañía de cara a los cruces de eliminación directa:

Uruguay, uno de los posibles rivales de la Selección Argentina

Si Argentina clasifica 1°: Enfrentará al segundo del Grupo H (zona que integran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde). Ese partido se jugaría el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (19:00 hs de Argentina).

Enfrentará al (zona que integran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde). Ese partido se jugaría el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (19:00 hs de Argentina). Si Argentina clasifica 2°: Se medirá ante el líder del Grupo H el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Se medirá ante el el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Si Argentina clasifica como uno de los mejores terceros: El rival será más complejo de predecir, ya que cruzará con los punteros del Grupo B, D, G, L o K, con partidos programados entre el 1 y el 3 de julio.

FMZ