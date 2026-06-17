La Selección de Inglaterra Inglaterra y Croacia debutaron en el Mundial 2026 con gran triunfo de los Tres Leones por 4-2. Su capitán, el delantero de 33 ños Harry Kane cumplió con las expectativas goleadoras y se sumó a la ola de artilleros récords en las últimas horas del torneo.

Harry Kane en la Copa Mundial 2026

Con un penal que volvió a patear tras fallar en primera instancia, por adelantamiento del arquero Livakovic, Kane abrió la cuenta de Inglaterra, y antes del descanso recuperó la ventaja de su selección gracias a un tremendo cabezazo frontal.

Harry Kane se convirtió en el inglés con más goles en la Copa Mundial de Fútbol

Con su doblete, Harry Kane alcanzó los 10 goles en la Copa Mundial, convertidos en doce partidos repartidos en tres ediciones.

Kane alcanzó la línea del recordado Gary Lineker, goleador de la Copa Mundial de 1986, como el futbolista inglés con más conquistas en el torneo.

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Quién es Harry Kane, la máquina del gol inglesa

Nacido el 28 de junio de 1993 en Londres, Inglaterra, Harry Kane llegó a las juveniles del Tottenham Hotspur con once años, y allí realizó toda su formación. En sus inicios fue cedido a distintos clubes hasta establecerse definitivamente en el primer equipo de Tottenham durante la temporada 2013/2014.

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Allí comenzó una increíble carrera goleadora que lo consolidó como el gran artillero inglés del Siglo XXI, pese a que la falta de títulos fue un fantasma que lo acompañó durante buena parte de su carrera.

Kane no logró coronar en sus diez temporadas consecutivas con Tottenham, pese a marcar 280 goles con el club. En 2023 fue vendido a Bayern Múnich a cambio de 100 millones de euros, y con el Gigante de Baviera logró por fin coronar.

Kane en Bayern Múnich

Kane lleva cuatro títulos con Bayern Múnich en sus dos temporadas, habiendo marcado 146 goles en 147 partidos para el Gigante de Baviera. Con Inglaterra registra 83 tantos en 116 partidos, es el máximo artillero histórico y está a nueve presentaciones de superar el récord de apariciones de Peter Shilton.

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Inglaterra y Croacia debutan en el Mundial 2026 con un doblete de Harry Kane, quien firmó su propio récord histórico tras los conseguidos por Messi y Mbappé. La Copa Mundial avanza al ritmo de los grandes artilleros del planeta.