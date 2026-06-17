Ghana vs Panamá: agónico gol de Caleb Yirenkyi para el 1-0 ghanés en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su marcha a paso firme en América del Norte y este miércoles el Toronto Stadium de Canadá fue el escenario de un triunfo agónico. En el debut oficial por el Grupo L, Ghana pisó fuerte sobre la hora y derrotó por 1-0 a Panamá gracias a un agónico gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo de descuento.

Con este resultado, el equipo africano sumó sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 y se subió a la cima del Grupo, liderato que comparte con la poderosa Inglaterra, el rival más difícil de su zona.

Un primer tiempo trabado y con los arqueros como protagonistas

La primera mitad en el Toronto Stadium reflejó la paridad y el nerviosismo lógico de un debut mundialista. El trámite del encuentro se tornó sumamente friccionado en la mitad de la cancha y ambos seleccionados se fueron al descanso con una paridad de 0-0.

A pesar de la falta de juego, los dos equipos se las ingeniaron para merodear las áreas a fuerza de centros y pelotazos largos. Fue Panamá el que insinuó una mayor ambición ofensiva de la mano de los desbordes de César Blackman y un remate peligroso de Jiovany Ramo.

Sobre el cierre de la etapa inicial, el conjunto africano intentó reaccionar y adelantarse en el terreno de juego. Marvin Senaya probó con un disparo de media distancia que se perdió por línea de fondo y Kamaldeen Sulemana aportó vértigo en los últimos metros, pero el arquero Orlando Mosquera respondió con seguridad.

El juvenil Yirenkyi frotó la lámpara en el descuento para desatar la locura de Ghana

Cuando el empate sin goles parecía una sentencia definitiva en el Toronto Stadium, la historia dio un vuelco dramático en el epílogo. A los 49 minutos del segundo tiempo, en pleno tiempo de descuento, Brandon Thomas-Asante comandó un avance letal y asistió de manera precisa a Caleb Yirenkyi, quien no perdonó de cara al arco para estampar el 1-0 definitivo.

El pibe, que había saltado a la titularidad de imprevisto por los problemas migratorios de Thomas Partey, se transformó en el héroe absoluto de las Estrellas Negras al sellar una victoria tan sufrida como vital para picar en punta en el Grupo L del Mundial 2026.

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