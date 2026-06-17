El debut de Portugal en la Copa del Mundial de la FIFA 2026 dejó un sabor agridulce y todos los enfoques están en su capitán. A los 41 años, Cristiano Ronaldo grabó una vez más su nombre en los libros grandes del fútbol al transformarse, junto a Lionel Messi, en uno de los selectos futbolistas con asistencia perfecta en seis citas mundialistas. Sin embargo, el Bicho no estuvo a la altura.

Cristiano Ronaldo

Los 95 minutos que disputó el capitán luso estuvieron muy lejos de estar a la altura de su leyenda: se lo vio errático, desconectado del circuito de juego y visiblemente fastidioso con el desarrollo del partido.

El posteo de Cristiano tras el debut: "No es el comienzo que queríamos"

"No es el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Cabeza alta y concéntrate en el próximo juego"; lanzó CT7 en su cuenta oficial de Instagram.

Así fue el debut de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial 2026

Durante todo el partido, Portugal entró en el terreno de la tenencia inofensiva, tocando hacia los costados sin romper líneas. En ese contexto, el Bicho quedó totalmente aislado, naufragando entre los centrales rivales.

Falto de esa rebeldía espiritual que suele contagiar a sus compañeros. Cristiano Ronaldo mostró una performance técnica llamativamente baja y dependió exclusivamente de algunos tiros aislados.

Las únicas dos opciones claras para quebrar el empate llegaron promediando la etapa, gracias al desequilibrio del ingresado Francisco Conceição. El extremo desbordó dos veces por el sector derecho y asistió hacia atrás al Comandante, pero la puntería no estuvo fina: en ambas oportunidades, Cristiano llegó exigido por la marca y sacó remates desviados al primer poste.

Cristiano, relegado en la carrera con Lionel Messi

Si bien el objetivo de alcanzar los 1000 goles en su carrera profesional parece una meta totalmente accesible para alguien que ya acumula 973 gritos oficiales, la eficacia de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo mantiene una distancia considerable respecto a la cima histórica.

Portugal no pudo ante RD Congo y empataron 1-1 por el Mundial 2026

Con el marcador en blanco tras el flojo resultado de Portugal hoy, el delantero sigue estancado en 8 goles tras 23 partidos disputados en el máximo torneo de la FIFA. Una cifra que lo deja bastante rezagado en la comparación directa con Lionel Messi y el alemán Miroslav Klose, quienes lideran la tabla histórica de artilleros mundialistas con 16 conquistas cada uno.

La historia de Cristiano Ronaldo en los Mundiales