Edinson Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

El mercado de pases de Boca no da respiro y la profunda reconstrucción del plantel profesional se está llevando por delante a los nombres más pesados. Luego de que se hiciera oficial la salida de Ander Herrera, Edinson Cavani sigue sus pasos: se va del Xeneize tras acordar la rescisión de su contrato.

Edinson Cavani

A pesar de que el atacante uruguayo tenía intenciones firmes de cumplir su vínculo e incluso extenderlo más allá de diciembre de este año, las variables cambiaron por completo. La Comisión Directiva encabezada por Juan Román Riquelme, en absoluta sintonía con el flamante director técnico Rodolfo Arruabarrena, puso en marcha una depuración total que dejó al goleador charrúa sin lugar.

Lesiones, inactividad y la postura de Boca - Arruabarrena

El presente de Cavani en este 2026 venía siendo sumamente complejo. Con apenas dos partidos disputados en lo que va del año, el uruguayo tuvo que ser sometido recientemente a un procedimiento médico en su espalda para deshacer los dolores que lo tenían fuera de las canchas.

Mientras el futbolista iniciaba su etapa de recuperación con la mente puesta en tener una revancha rápida sobre el césped, en las oficinas de la Bombonera la perspectiva era completamente diferente.

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Al asumir el cargo, el Vasco Arruabarrena mandó un mensaje entrelíneas muy contundente al declarar que buscaba futbolistas "con personalidad y experiencia, pero que tampoco sean ni demasiado grandes ni demasiado jóvenes". Esa búsqueda de equilibrio y frescura física chocó de frente con la realidad del Matador, quien a sus 39 años arrastra un historial de lesiones recurrentes y una inactividad prolongada.

Sabiendo que no iba a ser prioridad ni el eje de la reconstrucción xeneize, las negociaciones entre el entorno del delantero y la dirigencia avanzaron de manera madura y veloz. Ambas partes llegaron a un acuerdo definitivo para interrumpir el contrato en buenos términos y sin que el club deba abonar ningún tipo de indemnización económica.

Qué va a pasar con Cavani

Aunque su salida marca el cierre de una etapa sumamente mediática para el fútbol argentino, esto no significa el retiro definitivo de Edinson Cavani. Desde el entorno más íntimo del jugador aseguraron que tiene energía de continuar su carrera profesional.

La prioridad inmediata del atacante será ponerse al 100% desde lo físico en su zona lumbar y, una vez recuperado el ritmo competitivo, evaluar las ofertas que le permitan seguir estirando su camino en el fútbol.

FMZ