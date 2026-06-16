Franco Colapinto se sumó a la fiebre del Mundial y envío un mensaje antes del debut de Argentina vs Argelia

A solo horas de que la Selección Argentina haga su estreno oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el automovilismo y el fútbol se unieron en un solo grito de aliento. Franco Colapinto, actual piloto de la Fórmula 1, dejó un mensaje que encendió las redes sociales y contagió de entusiasmo a todos los hinchas.

A través de las propias redes sociales de la escudería francesa Alpine, el argentino mostró su lado más futbolero y le envió un cálido saludo a todos los fanáticos de la Scaloneta en la previa al partido contra Argelia.

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"Hola a todos. Se viene el Mundial, el momento más esperado de los últimos 4 años. Así que, nada, les quería mandar un abrazo muy grande a todos los argentinos, vamos a romperla, vamos a disfrutar del Mundial", comenzó el oriundo de Pilar.

Para cerrar, apeló al clásico "anulo mufa" a" para blindar al equipo antes de que ruede la pelota: "Anulo mufa, y, con huevo, siempre con huevo, ¡vamos!”.

Hora, estadio y el once para el debut de la Selección Argentina

El debut de la Scaloneta está pactado para este martes a las 22:00 horas en el imponente Kansas City Stadium, en lo que marcará el puntapié inicial del Grupo J. El rival será Argelia, un conjunto africano que buscará dar el golpe de la jornada frente al vigente campeona del mundo.

Para el encuentro, la formación de la Selección será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

FMZ