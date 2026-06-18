lunes 22 de junio del 2026
Mundial 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos, resultados y posiciones de la Fecha 1

La primera jornada de la Copa del Mundo dejó goleadas históricas, sorpresas de peso y todo por definirse de cara a los 16avos de final. Resultados, partidos y tablas de posiciones.

Argentina en la Fecha 1 de la Copa Mundial 2026
Argentina en la Fecha 1 de la Copa Mundial 2026 | AFP
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La primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 bajó el telón con una catarata de goles, mucha intensidad y algunas sorpresas que rompieron los prodes. Estados Unidos y México comenzaron con victoria mientras que Canadá, el otro anfitrión, empató su partido.

Lionel Messi en partido de Argentina vs Argelia 16062026
Lionel Messi

Argentina arrancó la defensa de su corona con show de Lionel Messi y sólida goleada por 3 a 0 ante Argelia. Alemania fue contundente con su tremendo 7 a 1 frente a Curazao y Francia ganó su partido con gran Mbappé ante Senegal.  A Messi y Mbappé se sumaron Harry Kane y Erling Haaland, quienes guiaron a puro gol las victorias de Inglaterra y Noruega.

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Entre las grandes sorpresas de la primera jornada apareció el empate 0-0 entre España y Cabo Verde, y también el 1-1 entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y RD Congo. Brasil comenzó con parda ante Marruecos y Uruguay hizo lo propio frente a Arabia Saudita

Todos los resultados de la Fecha 1 de la Copa Mundial 2026

Grupo A: México 2 - Sudáfrica 0 / Corea del Sur 2 - República Checa 1

México ganó el partido inaugural del Mundial 2026
México ganó el partido inaugural

Grupo B: Canadá 1 - Bosnia 1 / Qatar 1 - Suiza 1

Grupo C: Brasil 1 - Marruecos 1 / Haití 0 - Escocia 1

Brasil vs Marruecos
Empate de Brasil

Grupo D: Estados Unidos 4 - Paraguay 1 / Australia 2 - Turquía 0

Grupo E: Alemania 7 - Curazao 1 / Costa de Marfil 1 - Ecuador 0

Alemania en el Mundial 2026
Goleada de Alemania

Grupo F: Países Bajos 2 - Japón 2 / Suecia 5 - Túnez 1

Grupo G: Bélgica 1 - Egipto 1 / Irán 2 - Nueva Zelanda 2

España vs Cabo Verde
Topezón de España

Grupo H: España 0 - Cabo Verde 0 / Arabia Saudita 1 - Uruguay 1

Grupo I: Francia 3 - Senegal 1 / Irak 1 - Noruega 4

Kylian Mbappé
Francia firme

Grupo J: Argentina 3 - Argelia 0 / Austria 3 - Jordania 1

Grupo L: Inglaterra 4 - Croacia 2 / Ghana 1 - Panama 0

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, torcido

Grupo K: Portugal 1 - RD Congo 1 / Colombia 3 - Uzbekistán 1

Las tablas de posiciones tras el debut

Los mejores terceros

Tabla de goleadores de la Copa Mundial 2026

 

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