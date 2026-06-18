La primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 bajó el telón con una catarata de goles, mucha intensidad y algunas sorpresas que rompieron los prodes. Estados Unidos y México comenzaron con victoria mientras que Canadá, el otro anfitrión, empató su partido.

Lionel Messi

Argentina arrancó la defensa de su corona con show de Lionel Messi y sólida goleada por 3 a 0 ante Argelia. Alemania fue contundente con su tremendo 7 a 1 frente a Curazao y Francia ganó su partido con gran Mbappé ante Senegal. A Messi y Mbappé se sumaron Harry Kane y Erling Haaland, quienes guiaron a puro gol las victorias de Inglaterra y Noruega.

Los mejores goles del Mundial 2026: Lionel Messi y Kylian Mbappé se anotaron a la lista

Entre las grandes sorpresas de la primera jornada apareció el empate 0-0 entre España y Cabo Verde, y también el 1-1 entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y RD Congo. Brasil comenzó con parda ante Marruecos y Uruguay hizo lo propio frente a Arabia Saudita

Todos los resultados de la Fecha 1 de la Copa Mundial 2026

Grupo A: México 2 - Sudáfrica 0 / Corea del Sur 2 - República Checa 1

México ganó el partido inaugural

Grupo B: Canadá 1 - Bosnia 1 / Qatar 1 - Suiza 1

Grupo C: Brasil 1 - Marruecos 1 / Haití 0 - Escocia 1

Empate de Brasil

Grupo D: Estados Unidos 4 - Paraguay 1 / Australia 2 - Turquía 0

Grupo E: Alemania 7 - Curazao 1 / Costa de Marfil 1 - Ecuador 0

Goleada de Alemania

Grupo F: Países Bajos 2 - Japón 2 / Suecia 5 - Túnez 1

Grupo G: Bélgica 1 - Egipto 1 / Irán 2 - Nueva Zelanda 2

Topezón de España

Grupo H: España 0 - Cabo Verde 0 / Arabia Saudita 1 - Uruguay 1

Grupo I: Francia 3 - Senegal 1 / Irak 1 - Noruega 4

Francia firme

Grupo J: Argentina 3 - Argelia 0 / Austria 3 - Jordania 1

Grupo L: Inglaterra 4 - Croacia 2 / Ghana 1 - Panama 0

Cristiano Ronaldo, torcido

Grupo K: Portugal 1 - RD Congo 1 / Colombia 3 - Uzbekistán 1

Las tablas de posiciones tras el debut

Los mejores terceros

Tabla de goleadores de la Copa Mundial 2026