El récord que Argentina quiere arrebatarle a México en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección Argentina ha tenido un inicio de Mundial contundente. Tras las victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), el equipo ya tiene asegurado tanto el liderazgo del Grupo J como su lugar en la siguiente instancia. Sin embargo, el partido de este sábado en Dallas contra Jordania representa mucho más que un trámite administrativo.

La hoja de ruta de la Selección Argentina: el mapa de los posibles cruces hasta la final del Mundial 2026

El objetivo es alcanzar la "perfección" estadística: terminar la etapa inicial con nueve puntos sobre nueve posibles y la valla invicta. Aunque el entrenador Lionel Scaloni planea realizar rotaciones en el equipo titular para administrar cargas físicas y dar minutos a quienes menos han jugado, el grupo mantiene intacta la ambición de consolidar un registro que, en esta edición del certamen, solo ha logrado concretar el seleccionado de México.

Selección Argentina

El modelo mexicano y el club de los invictos

El Tri completó este miércoles una fase de grupos impecable. Tras vencer a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0), México se consolidó como la referencia estadística del torneo.

Este logro no es menor: según los datos del especialista @2010MisterChip, México se unió a un grupo selecto en la historia de los Mundiales —que incluye a selecciones como la Argentina de 1998, Brasil 1986 e Italia 1990— al ganar sus tres encuentros sin recibir goles. Si bien España y Ghana también han logrado mantener su arco en cero durante esta edición, ambas selecciones ya perdieron puntos en el camino, dejando a la Argentina como la única capaz de igualar la marca del conjunto mexicano antes del inicio de los cruces eliminatorios.

Selección de México

México vs República Checa: el Tri estira su racha triunfal y sentencia la eliminación de Chequia

¿Cuándo vuelven a jugar Argentina y México?

Con la fase de grupos llegando a su fin, ambas selecciones ya tienen confirmada su hoja de ruta hacia los dieciseisavos de final:

Argentina: cerrará su grupo ante Jordania este sábado 27 de junio . Posteriormente, disputará su encuentro de 16avos de final el próximo viernes 3 de julio en la ciudad de Miami .

México: al haber finalizado su participación en la fase de grupos este miércoles, el conjunto azteca espera rival y saltará nuevamente al campo de juego por los 16avos de final el domingo 28 de junio, día en el que se dará inicio formal a los cruces de mano a mano.

BP