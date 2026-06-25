El Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cierra con un partido de película. A partir de las 23:00 y desde el Estadio de San Francisco, Paraguay y Australia se sacarán chispas en un duelo a todo o nada: el que gana, se lleva el boleto directo a los 16avos de final.

Con Estados Unidos ya clasificado y cómodo en la cima de la zona, sudamericanos y oceánicos, ambos con tres puntos, saltarán al campo de juego sabiendo que un triunfo les abrirá las puertas de la gloria, transformando los noventa minutos en una verdadera final anticipada.

El encuentro será arbitrado por el francés Clément Turpin y se podrá ver en vivo a través de Telefé.

Cómo llega Paraguay

Paraguay atraviesa su hora más crucial en este Mundial. Tras un arranque sumamente adverso que sembró dudas en la afición, el combinado guaraní supo reponerse a tiempo y llega a esta última jornada dependiendo exclusivamente de sí mismo para meterse entre los mejores.

Paraguay

El estreno de la Albirroja en el Mundial fue un golpe durísimo al caer por un inapelable 4-1 frente al anfitrión, Estados Unidos, un resultado que encendió las alarmas defensivas. Sin embargo, en la segunda presentación emergió el verdadero carácter paraguayo: con un jugador menos durante gran parte del encuentro, el equipo resistió los embates y metió un triunfazo por 1-0 sobre Turquía que revivió todas sus chances.

El técnico argentino Gustavo Alfaro deberá meter mano de forma obligada en la estructura del mediocampo debido a la suspensión de Miguel Almirón, una pieza clave en el equilibrio. Todas las miradas y las esperanzas del pueblo paraguayo estarán depositadas en la jerarquía de Julio Enciso, quien junto al empuje de Gustavo Gómez en el fondo, intentarán guiar al equipo hacia la clasificación.

Cómo llega Australia

Australia arriba a este cierre de la fase regular con la urgencia a flor de piel. Aunque desembarcaron en tierras norteamericanas con la expectativa de pisar fuerte gracias a sus buenos antecedentes internacionales, los oceánicos quedaron acorralados.

Australia

El andar del conjunto de Oceanía comenzó con sensaciones positivas al rescatar una sólida victoria por 2-0 frente a Turquía en el debut, mostrando una efectividad letal. Sin embargo, el panorama se oscureció por completo en su última presentación en Seattle, donde fueron ampliamente superados por la jerarquía colectiva de Estados Unidos, sufriendo un doloroso tropiezo por 2-0 que los obligó a jugarse la vida en esta última fecha.

Con tres unidades en la tabla y una paridad absoluta con su rival de turno, el cuerpo técnico australiano planea poblar el mediocampo para ganar las segundas pelotas. El talento creativo de Ajdin Hrustic y la velocidad por las bandas de Craig Goodwin serán las principales herramientas para abastecer a su centrodelantero y romper el cerrojo defensivo sudamericano.

Paraguay vs Australia: las posibles formaciones

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Mauricio Magalhães; Isidro Pitta.

Australia: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil.

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