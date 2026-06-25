Se viene una de las definiciones más apasionantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A partir de las 20:00 horas, y desde el fabuloso Dallas Stadium, Japón se medirá cara a cara con la siempre respetable Suecia en un cruce que definirá quién pasará a los 16avos de final en el Grupo F.

Mientras el conjunto del sol naciente pretende ratificar las enormes sensaciones que viene dejando en la competencia para asegurarse la cima indiscutida, los escandinavos saltarán al campo de juego con el corazón en la mano, sabiendo que están obligados a sumar para que su aventura mundialista no termine en un doloroso regreso prematuro a casa.

El encuentro será arbitrado por el salvadoreño Iván Barton y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Japón

Japón está firmando una fase de grupos soberbia que los posiciona como una de las grandes revelaciones futbolísticas del torneo: llega a esta fecha decisiva en condición de líder invicto de la zona, respaldado por un funcionamiento colectivo dinámico y transiciones rápidas que desarman a cualquier oponente.

Japón llega tras golear 4-0 a Túnez

Tras un valioso y estratégico empate frente a la poderosa escuadra de Países Bajos, el conjunto nipón dio un golpe de autoridad histórico en la segunda jornada al demoler por un inapelable 4-0 a Túnez.

El volumen futbolístico de los asiáticos encuentra su explicación en el brillante presente de sus hombres de Europa. Keito Nakamura comanda la pelota en el mediocampo con su clásico pase, dándole libertad total a la magia de Takefusa Kubo.

Cómo llega Suecia

Suecia no ha tenido el estreno mundialista ideal y arriba a esta última fecha con la imperiosa necesidad de conseguir un resultado positivo si pretende estirar su estadía en los 16vos de final.

Suecia viene de caer 5-1 ante Países Bajos

El conjunto sueco viene de la peor manera posible al sufrir una durísima goleada por 5-1 ante Países Bajos, un resultado que caló hondo en el aspecto anímico y destrozó su diferencia de gol.

La gran esperanza del cuerpo técnico sueco radica en el temible tridente de ataque que brilla en las ligas top del viejo continente. Anthony Elanga aportará la pausa y la visión, mientras que la potencia de Alexander Isak y el olfato goleador del implacable Viktor Gyökeres serán vitales.

Japón vs Suecia: las posibles formaciones

Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Junya Ito, Takefusa Kubo y Ayase Ueda.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gundmundsson; Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Anthony Elanga; Viktor Gyokeres y Alexander Isak.

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