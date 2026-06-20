Países Bajos vs Suecia: los neerlandeses golearon 5-1 en un show por el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no dio respiro y Países Bajos tampoco. En un duelo alto calibre europeo por el Grupo F, los neerlandeses no tuvieron piedad y golearon sin piedad a una pobre Suecia por 5-1.

Un doblete de Brian Brobbey, otro de Cody Gakpo y uno de Crysencio Summerville, dejaron sin chances a un combinado sueco que nada pudo hacer a pesar del descuento de Anthony Elanga. Los de naranja volvieron a sus tiempos de gloria y, almenos por un rato, se convirtieron en la mítica Naranja Mecánica.

De esta manera, Países Bajos recuperó el liderazgo del Grupo F y tiene un pie en los 16avos de final de la Copa Mundial 2026. Suecia, por su parte, deberá jugarse la clasificación la próxima semana ante Japón.

Países Bajos golpeó de entrada con un implacable doblete de Brian Brobbey

En un primer tiempo vibrante y de ritmo frenético, Países Bajos se fue al descanso venciendo a Suecia por 2-0 gracias a un doblete de su atacante, Brian Brobbey, quien capitalizó al máximo las opciones que tuvo para poner en ventaja al combinado dirigido por Ronald Koeman.

Apenas a los 5 minutos de juego, tras un arranque punzante, Cody Gakpo frotó la lámpara y asistió de manera precisa a Brian Brobbey, quien no perdonó en el área chica para estampar el tempranero 1-0.

Cuando el elenco escandinavo trataba de acomodarse en el terreno y adelantaba sus líneas buscando el empate, la Naranja Mecánica volvió a golpear con una efectividad asombrosa. A los 16 minutos, Denzel Dumfries trepó por la banda y envió un centro milimétrico para que otra vez Brobbey concrete la jugada en la red, firmando un doblete espectacular para el 2-0.

Show de goles en el segundo tiempo: los neerlandeses aumentaron la ventaja

Países Bajos se convirtió en la mítica Naranja Mecánica en el complemento: estiró su ventaja y se impuso por un contundente 5-1 sobre el conjunto escandinavo. Gakpo se sumó a la fiesta con un doblete, mientras que Elanga descontó para la visita.

Al minuto de juego del segundo tiempo, Denzel Dumfries volvió a aparecer vestido de asistidor para habilitar a Cody Gakpo, quien definió con precisión para estampar el 3-0.

Lejos de conformarse, el combinado de Ronald Koeman aprovechó el desconcierto sueco y, a los 8 minutos, Gakpo firmó su doblete personal tras una asistencia de Crysencio Summerville, decretando un demoledor 4-0.

Con la amplia desventaja, el entrenador del conjunto escandinavo pateó el tablero a los 10 minutos con tres modificaciones simultáneas, mandando a la cancha a Lucas Bergvall, Besfort Zeneli y Anthony Elanga. El impacto de los cambios fue inmediato: apenas tres minutos después de ingresar, Elanga capitalizó un pase de Alexander Isak para marcar el gol del honor y poner el 4-1.

Finalmente, Crysencio Summerville estampó el 5-1 en el clásico europeo y destrozó una pobre selección sueca en el Mundial 2026.

Aunque Suecia intentó arrimarse mediante las proyecciones de Ayari y el empuje de Gyökeres, la firmeza de la zaga neerlandesa desactivó cualquier peligro, sellando una victoria inapelable para acomodarse en lo más alto de su zona.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ