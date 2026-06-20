La Selección Argentina de Fútbol completó una nueva jornada de entrenamiento en Kansas City y la preparación del próximo duelo entre en su zona de definiciones. El equipo tuvo un destacado rendimiento ante Argelia, con estelar Messi, pero de todas formas Lionel Scaloni analiza cambios en Argentina para enfrentar a Austria.

Lionel Messi en la última práctica de Argentina

El entrenador ha hecho de las modificaciones entre partidos un sello de su ciclo, y son pocas las veces que repitió equipo en duelos consecutivos. Una modificación parece imponerse, mientras que dos nombres pelean por estar.

Scaloni analiza cambios para enfrentar a Austria: dudas en los laterales

La vuelta de Nahuel Molina al once titular se anticipa como “cambio cantado”, teniendo en cuenta que el lateral no fue desde el arranque ante Argelia por llegar disminuido desde lo físico con inactividad.

Nahuel Molina

La gran preocupación por parte del cuerpo técnico es la de Gonzalo Montiel: el lateral derecho de River se resintió de su lesión en el cuádriceps de su pierna derecha y está totalmente descartado.

Molina dejó atrás su lesión, entrena a la par y sumó 45 minutos en el debut. Sin embargo, la otra opción que analiza Scaloni es la de sumar a Giuliano Simeone en esa posición, funcionando como un carrilero por derecha.

La gran incógnita aparece en el otro lateral, el izquierdo, allí donde Facundo Medina tuvo un auspicioso debut, siendo uno de los mejores del equipo ante Argelia. Nicolás Tagliafico se perdió por lesión el primer partido y ahora está listo para regresar.

Facundo Medina ante Argelia

Scaloni deberá analizar quién ocupará el lugar, entendiendo que el DT suele armar las formaciones con especial atención a los rivales. Austria tiene una banda derecha potente y eso podría favorecer la presencia de Medina, con especial porte físico.

Argentina vs Austria: lo que hay que saber sobre la fecha 2 en el Mundial 2026

La duda del 9: ¿Lautaro o Julián?

Julián Álvarez reapareció con la Selección Argentina tras más de un mes de inactividad, reemplazando a Lautaro para disputar la segunda mitad ante Argelia. El Toro tuvo un debut discreto, con participación en el gol anulado a Messi, y más destacado por sus movimientos fuera que dentro del área.

Julián Álvarez en Kansas City

Julián parece un número puesto en el once titular y con algunos días más de trabajo su condición física sigue evolucionando. ¿Será su turno ante Austria?

El posible equipo titular de la Selección Argentina ante Austria

Emiliano Martínez, Facundo Medina o Nicolás González, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Giuliano Simeone; Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

NZ