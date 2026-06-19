La Copa Mundial de la FIFA 2026 nos sorprendió con una ola de botines en tonos rosa y fucsia que invadió, a puro marketing, en el césped de los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Argentina se sumó a esta tendencia con una marcada excepción, la de Lionel Messi, quien lució calzado blanco y celeste en medio de la marea rosada.

Lionel Messi con botines diferentes al resto de sus compañeros

El Último Tango: curiosidad de los botines de Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi debutó en la Copa Mundial en 2006, y desde entonces tuvo unos botines especialmente creados para él. El astro lució un diseño diferente en cada uno de los Mundiales que disputó, y para la Cita Máxima de 2026 llegó con “El Último Tango”.

Botines de Lionel Messi

El diseño de los nuevos botines F50 de Messi remiten a la serie original de Adidas, y tiene similitudes estéticas con los que Lionel utilizó en Alemania 2006, su debut absoluto en la Copa del Mundo. El guiño también está presente en la lengüeta, un botín tiene la inscripción “06” y el otro “26”, ambos con la leyenda “Fútbol y Familia”.

Botines de Lionel Messi

“El Último Tango” juega, claramente, con lo que se prevé como última aparición de Lionel Messi en la Copa del Mundo, cerrando un ciclo de dos décadas que lo posiciona como máximo artillero y líder de presencias en la competencia. Y Campeón del Mundo, claro, al momento en Qatar 2022.

El fenómeno de los botines rosas: la estrategia oculta que domina el Mundial 2026

Unboxing y detalles imperdibles de los botines de Messi

Gonzalo Matías Rodríguez, especialista e influencer de botines (@solobotinesfutbol en Instagram), compartió detalles imperdibles sobre la presentación de los botines disponibles para venta al público.

El calzado cuenta con una suela “LX ultra liviana” con tapones cónicos, diseño que favorece los movimientos ágiles. Gonzalo destaca que los botines utilizados por Lionel Messi en el debut de la Copa Mundial 2026 tienen una serie de especificaciones que la marca produce solo para él.

Los botines de Messi son diferentes a otros de la misma serie de alta gama, a medida de su talento y comodidad.

NZ